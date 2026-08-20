HNB dodatno pooštrava kriterije kreditiranje potrošača

"HNB uvodi promjene u dijelu koji se odnosi na dopuštena odstupanja od najvećega dopuštenog DSTI omjera (engl. debt service to income, DSTI), kojim se ograničavaju mjesečne otplate kredita u odnosu na dohodak potrošača i dopuštena odstupanja od najvećega dopuštenog LTV omjera (engl. loan to value, LTV), kojim se ograničava ukupan iznos kredita u odnosu na vrijednost nekretnine u zalogu. Predloženim Nacrtom odluke od 1. listopada 2026. smanjuje se kvota dopuštenih odstupanja od propisanih ograničenja kriterija kreditiranja potrošača i jasnije definira obuhvat kredita za njihov izračun", priopćeno je iz središnje banke.