Ovogodišnja priča vodi nas na Sjeverni pol gdje iznenadno zahlađenje poremeti pripreme za Božić. U nastaloj strci vilenjakinja Buba zaboravi na vrijeme zagrijati peć pa se njezina prijateljica Mara zaledi. Kako bi je spasili Djed Mraz i njegovi Vilenjaci uz pomoć djece iz publike svladavaju prepreke na koje nailaze. Kroz pjesmu i humor predstava djecu uči što znači biti dobar prijatelj, kako prihvaćati različitosti i zašto je važno pomagati jedni drugima i brinuti se o prirodi.