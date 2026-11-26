u 17 hrvatskih gradova
Kamion Djeda Mraza kreće na božićnu turneju: Mališane očekuje besplatna predstava
Od 1. do 20. prosinca Kamion Djeda Mraza obići će 17 hrvatskih gradova.
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Blagdanski ukrašen MAN TGX s poluprikolicom Kässbohrer pretvorit će se u pokretnu pozornicu za interaktivnu predstavu „Božićna zavrzlama”. Predstava je besplatna, traje oko pola sata, ispunjena je pjesmom, humorom i veseljem te je namijenjena svim mališanima.
Ovogodišnja priča vodi nas na Sjeverni pol gdje iznenadno zahlađenje poremeti pripreme za Božić. U nastaloj strci vilenjakinja Buba zaboravi na vrijeme zagrijati peć pa se njezina prijateljica Mara zaledi. Kako bi je spasili Djed Mraz i njegovi Vilenjaci uz pomoć djece iz publike svladavaju prepreke na koje nailaze. Kroz pjesmu i humor predstava djecu uči što znači biti dobar prijatelj, kako prihvaćati različitosti i zašto je važno pomagati jedni drugima i brinuti se o prirodi.
Cjelokupnu organizaciju turneje i sigurnu provedbu projekta predvodi Poslovna grupa Auto Hrvatska, koja već dugi niz godina razvija ovaj jedinstveni blagdanski koncept. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu Auto Hrvatske, kao vodeće tvrtke na tržištu prodaje i održavanja osobnih i gospodarskih vozila, turneja je organizirana s posebnim naglaskom na sigurnost i poticanje pozitivnih navika u prometu među najmlađima.
Realizaciju ovogodišnje turneje podržavaju partneri Kraš, Podravka, Hrvatski autoklub, RALU Logistika, A1, IKEA, Designer Outlet Croatia, Centar za vozila Hrvatske, OTP banka i Prometeon, dok je bravo! KIDS medijski pokrovitelj turneje.
Kamion Djeda Mraza tijekom godina prerastao je u prepoznatljiv simbol adventske sezone, okupljajući brojne mališane, roditelje i posjetitelje diljem Hrvatske. Svako novo izdanje donosi posebnu blagdansku atmosferu, nezaboravne susrete i sve veći interes publike, potvrđujući važnost ovog projekta koji iz godine u godinu razveseljava najmlađe.
Blagdanski ukrašen MAN TGX s poluprikolicom Kässbohrer pretvorit će se u veliku pokretnu božićnu pozornicu, dok će mu na putovanju društvo praviti EBRO, nova španjolska automobilska marka u ponudi Auto Hrvatske, koja će ove godine preuzeti ulogu pratećeg vozila.
Vesele trenutke turneje možete pratiti na društvenim mrežama Auto Hrvatske.
Dočekajte Kamion Djeda Mraza u svom gradu i pridružite se ovogodišnjoj božićnoj avanturi!
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