novi četverogodišnji ugovor
HRT povukao potez koji će razveseliti mnoge
Novi četverogodišnji ugovor pokriva sve skijaške utrke izvan Austrije, uz postojeća prava na prijenose iz te države.
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HRT je ovaj tjedan potpisao novi ugovor za prijenos utrka Svjetskog skijaškog kupa izvan Austrije, a to znači da ponovno ima pravo prijenosa svih utrka, piše Jutarnji list.
Svi ljubitelji skijanja u Hrvatskoj, a posebno navijači Zrinke Ljutić, Filipa Zubčića, Samuela Kolege i ostalih naših skijaša i skijašica, moći će njihove utrke gledati na programima nacionalne televizije.
Podsjećamo, HRT je do ovog tjedna imao pravo prijenosa samo austrijskih utrka Svjetskog kupa odnosno tek 15 od ukupno 83 utrke koliko ih je u rasporedu za sezonu 2026./27.
Do sada je održano 6 utrka, Austrija je bila domaćin četiri (dva veleslaloma u Söldenu i dva slaloma u Gurglu) i prijenosi tih utrka su bili na HTV2, dok dva slaloma u finskom Leviju nisu bila. Sad više ljubitelji skijanja ne moraju tražiti gdje će gledati skijanje, od ovog vikenda ponovno se cijeli Svjetski kup vraća na nacionalnu televiziju.
Novi ugovor koji obuhvaća sve neaustrijske utrke potpisan je na 4 godine. Austrijske utrke su pokrivene starim ugovorom koji traje do kraja ove sezone.
Trenutačno je karavana Svjetskog kupa u SAD-u, skijaši u subotu u Copper Mountainu imaju prvi super G sezone (19.45), a u nedjelju drugi veleslalom (18.00 i 21.00), dok su skijašice u Killingtonu gdje u subotu skijaju drugi veleslalom sezone (15.30 i 18.30), a u nedjelju treći slalom (16.30 i 19.30).
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