Do sada je održano 6 utrka, Austrija je bila domaćin četiri (dva veleslaloma u Söldenu i dva slaloma u Gurglu) i prijenosi tih utrka su bili na HTV2, dok dva slaloma u finskom Leviju nisu bila. Sad više ljubitelji skijanja ne moraju tražiti gdje će gledati skijanje, od ovog vikenda ponovno se cijeli Svjetski kup vraća na nacionalnu televiziju.