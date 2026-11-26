proboj u sustav
Hakerski napad na FIFA-u: Kompromitiran dio osobnih i poslovnih informacija
FIFA je u četvrtak bila žrtva kriminalnog kibernetičkog napada koji je omogućio neovlašteni pristup osobnim i poslovnim informacijama, tvrdi Reuters.
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"FIFA može potvrditi da je žrtva kriminalnog kibernetičkog napada koji je rezultirao neovlaštenim pristupom ograničenom skupu osobnih i poslovnih informacija", rekao je glasnogovornik FIFA-e za Reuters.
FIFA nije rekla koliko je ljudi ili organizacija pogođeno, kada se napad dogodio ili što su poslovne informacije uključivale, a u referenci na objavljivanje nije navedeno jesu li se ikakvi podaci pojavili na mreži ili gdje.
Osoba upoznata s tim pitanjem rekla je da je pogođeno manje od 0,1 posto ukupnih podataka koje posjeduje vladajuće tijelo svjetskog nogometa.
Prošlog je tjedna skupina koja se naziva Handsome Boy Hacking Club na društvenoj mreži X objavila snimku zaslona, tvrdeći da ona prikazuje dokumente FIFA-e. Tri dana kasnije, ta je skupina, čini se, preuzela odgovornost za napad, reagirajući na objavu u kojoj se navodi da je procurilo više od 12 gigabajta internih dokumenata
Do ovog proboja u sustav dolazi u trenutku kada su FIFA i njezin predsjednik Gianni Infantino pod povećalom javnosti, nakon što je osujećen njegov tajni plan o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim ulagačima. Infantino također nastoji produljiti svoj 11-godišnji mandat na čelu FIFA-e do 2031. godine. Smatra ga se favoritom na izborima zakazanim za 18. ožujka, na kojima će mu protukandidati biti Japanac Kozo Tashima i Francuz Philippe Diallo.
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