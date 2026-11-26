Do ovog proboja u sustav dolazi u trenutku kada su FIFA i njezin predsjednik Gianni Infantino pod povećalom javnosti, nakon što je osujećen njegov tajni plan o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim ulagačima. Infantino također nastoji produljiti svoj 11-godišnji mandat na čelu FIFA-e do 2031. godine. Smatra ga se favoritom na izborima zakazanim za 18. ožujka, na kojima će mu protukandidati biti Japanac Kozo Tashima i Francuz Philippe Diallo.