dm-drogerie markt d.o.o.

Trgovački lanac dm započeo je realizaciju devet projekata na području Zagreba, usmjerenih na dobrobit djece, pomoć ženama koje su preživjele nasilje i uključivanje ranjivih skupina u društvo, u sklopu inicijative "Žar za budućnost, za koju je na nacionalnoj razini osigurao više od 190.000 eura, izvijestila je u četvrtak ta tvrtka.

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Među projektima je i "Hrabri centar – prevencija u lokalnoj zajednici" Hrabrog telefona, kojim će se za 90 djece u dobi od četiri do 11 godina osigurati prostor za druženje, učenje i razvoj.

Kroz više od 720 grupnih i individualnih aktivnosti, uz sudjelovanje 55 volontera, djeca će dobivati podršku kroz radionice, kreativne aktivnosti i pomoć pri učenju. Projekt je posebno namijenjen djeci s teškoćama u učenju i razvoju, iz jednoroditeljskih obitelji, žrtvama nasilja i djeci koja odrastaju u nepovoljnim životnim okolnostima.

Dm je podržao i projekt Zaklade SOLIDARNA namijenjen ženama koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje, a koji povezuje financijsku pomoć, psihosocijalnu podršku i informiranje o pravima i mogućnostima izlaska iz nasilnog okruženja.

Među ostalim korisnicima donacija su Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Agronomska škola Zagreb, Osnovna škola Mate Lovraka, Srednja škola Centar za odgoj i obrazovanje te udruge Ozana i Krijesnice i Humanitarna udruga fra Ante Antić.

Njihovi projekti obuhvaćaju međugeneracijsku solidarnost, uključivanje učenika s teškoćama, podršku teško oboljelim osobama i djeci te pristup asistivnoj tehnologiji i pomagalima za gluhoslijepe osobe.

U sklopu inicijative "Žar za budućnost" dm će podržati ukupno 31 projekt diljem Hrvatske, za čiju je realizaciju namijenio više od 190.000 eura.