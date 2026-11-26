DRUŠTVENA ODGOVORNOST
dm pokrenuo devet projekata u Zagrebu: U fokusu djeca i žene koje su preživjele nasilje
Trgovački lanac dm započeo je realizaciju devet projekata na području Zagreba, usmjerenih na dobrobit djece, pomoć ženama koje su preživjele nasilje i uključivanje ranjivih skupina u društvo, u sklopu inicijative "Žar za budućnost, za koju je na nacionalnoj razini osigurao više od 190.000 eura, izvijestila je u četvrtak ta tvrtka.
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Među projektima je i "Hrabri centar – prevencija u lokalnoj zajednici" Hrabrog telefona, kojim će se za 90 djece u dobi od četiri do 11 godina osigurati prostor za druženje, učenje i razvoj.
Kroz više od 720 grupnih i individualnih aktivnosti, uz sudjelovanje 55 volontera, djeca će dobivati podršku kroz radionice, kreativne aktivnosti i pomoć pri učenju. Projekt je posebno namijenjen djeci s teškoćama u učenju i razvoju, iz jednoroditeljskih obitelji, žrtvama nasilja i djeci koja odrastaju u nepovoljnim životnim okolnostima.
Dm je podržao i projekt Zaklade SOLIDARNA namijenjen ženama koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje, a koji povezuje financijsku pomoć, psihosocijalnu podršku i informiranje o pravima i mogućnostima izlaska iz nasilnog okruženja.
Među ostalim korisnicima donacija su Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Agronomska škola Zagreb, Osnovna škola Mate Lovraka, Srednja škola Centar za odgoj i obrazovanje te udruge Ozana i Krijesnice i Humanitarna udruga fra Ante Antić.
Njihovi projekti obuhvaćaju međugeneracijsku solidarnost, uključivanje učenika s teškoćama, podršku teško oboljelim osobama i djeci te pristup asistivnoj tehnologiji i pomagalima za gluhoslijepe osobe.
U sklopu inicijative "Žar za budućnost" dm će podržati ukupno 31 projekt diljem Hrvatske, za čiju je realizaciju namijenio više od 190.000 eura.
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