NIJE SAMO SLUČAJ PERIŠ
DORH istražuje još jedan incident u Jankomiru: Vezani pacijent izazvao požar
Zagrebačka Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, osim zbog smrti Kristiana Josipa Periša, pod povećalom je državnog odvjetništva i zbog još jednog incidenta.
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Iz DORH-a su za Dnevnik Nove TV potvrdili da provode izvide o slučaju koji se dogodio sredinom rujna, kada se hospitalizirani muškarac zapalio dok je bio vezan za bolnički krevet.
Incident je u ponedjeljak potvrdila i vršiteljica dužnosti ravnateljice Klinike Lidija Hrastić Novak.
Prema njezinim riječima, pacijent je sam izazvao požar pokušavajući zapaliti cigaretu koju je skrivao u odjeći, a koja nije pronađena tijekom pretresa.
O tom incidentu Ministarstvo zdravstva nije bilo obaviješteno.
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