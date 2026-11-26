Istraga protiv Ajček pokrenuta je u ožujku ove godine, a njom su, prema neslužbenim informacijama, bili obuhvaćeni Matej Horvat, Arnold Biterman, Alen Horvat, Marta Miličević, Benjamin Sikirić i Danijel Živković, osumnjičeni da su Ajčeku pomagali u zlouporabi položaja i pranju novca. Istraga je u srpnju proširena i protiv Josipa Horvata Bamba zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na pranje novca.