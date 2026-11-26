"Na svakom je stadionu hladno, za početak svi stadioni su otvoreni prostori. Jesu natkriveni, i ovaj je, ako povremeno zapuše sa sjevera kao što u Zagrebu zna zapuhati, bit će nijansu hladnije, ali mislim da ovi tvrdokorni navijači koji su na sjeveru da njima to ne bi trebalo smetati", rekao je Korlaet gostujući na Radio Sljemenu u emisiji Zagrebi po Zagrebu.