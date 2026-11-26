Luka Korlaet
Tomaševićev zamjenik o novom Maksimiru: "BBB su šarf na sjeveru, vjetar im neće smetati"
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je da hladnoća i sjeverni vjetar neće smetati navijačima na novoj sjevernoj tribini, dok se projekt novog stadiona u Maksimiru suočava s kritikama i žalbama
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Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Luka Korlaet, ponovno je odgovorio na kritikae na račun projekta novog stadiona u Maksimiru. Ovaj put komentirao je raspored tribina i vremenske uvjete kojima će biti izloženi gledatelji, a posebno se osvrnuo na navijače na sjevernoj tribini, Bad blue boyse.
Korlaet tvrdi da hladnoća i sjeverni vjetar neće predstavljati ozbiljan problem najvjernijim navijačima Dinama, unatoč kritikama koje su se pojavile nakon predstavljanja pobjedničkog arhitektonskog rješenja.
"Na svakom je stadionu hladno, za početak svi stadioni su otvoreni prostori. Jesu natkriveni, i ovaj je, ako povremeno zapuše sa sjevera kao što u Zagrebu zna zapuhati, bit će nijansu hladnije, ali mislim da ovi tvrdokorni navijači koji su na sjeveru da njima to ne bi trebalo smetati", rekao je Korlaet gostujući na Radio Sljemenu u emisiji Zagrebi po Zagrebu.
"Posjetio sam nekoliko stadiona, sjeverna i južna tribina su namijenjene navijačima koji su poprilično šarf, a zapadna je više za obitelji", izjavio je.
Korlaet je pričao i o radovima na stadionu u Kranjčevićevoj, čije se otvaranje planira za proljeće 2027. godine. Uz novi stadion predviđeni su i uređenje trga te prometno povezivanje s Adžijinom ulicom.
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