Prvi ovogodišnji Telemach Dan sporta održan u Karlovcu

Natjecanja u graničaru i atletici već se šestu godinu održavaju u sklopu Telemach Dana sporta. Kao posebno popularna disciplina istaknuo se graničar, koji kroz natjecanja miješanih ekipa dječaka i djevojčica potiče druženje i inkluziju, a u Karlovcu je sudjelovalo čak 50 ekipa. Najspretnija ekipa u graničaru bila je ekipa Dragojline zvjezdice u kategoriji 2015. godište i mlađi te ekipa Sportići OŠ Grabik u kategoriji 2017. godište i mlađi. Najbrži trkači u kategoriji 2015. godište i mlađi bili su Noa Erak i Doris Lipošćak, a u kategoriji 2017. godište i mlađi Petar Mlinarić i Sara Slunjski, koji su se plasirali i na Državnu završnicu. U sklopu događanja održana je i revijalna utrka u kojoj su sudjelovala djeca iz Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac te zasluženo osvojila zlatne medalje. Svi prisutni zabavili su se i na EON korneru te kući ponijeli fotografije s događanja.