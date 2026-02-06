Stabilni izgledi za istočnu i srednju Europu: Rast između 2,4 i 3,5 posto u 2026.

Globalni indeks dionica tržišta u razvoju porastao je za oko 18 % (ako računamo u eurima). S druge strane, razvijena tržišta dionica donijela su oko 10 % manje prinosa (također u eurima), dok je otpornost tržišta dionica u razvoju na geopolitičke utjecaje i pojačane međunarodne napetosti bila značajna. Sektori tehnologije i sirovina bili su među najuspješnijima na tržištima u razvoju. Raspon fluktuacija cijena dionica bio je visok, uglavnom zbog naglih odluka i izjava američke administracije o trgovinskoj i carinskoj politici. Nove američke uvozne carine, primjerice, dovele su do reorganizacije mnogih globalnih lanaca opskrbe i postupno preusmjeravanje dijela proizvodnje iz Kine prema zemljama ASEAN-a. Sukobi, poput rata između Rusije i Ukrajine te izraelskog napada na Iran, privremeno su povećali cijene energije i dodatno potaknuli nesigurnost.