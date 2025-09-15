strujni udar
35-godišnjak smrtno stradao kod Kaštela: Prao je kuću miniwashem
Nesretni slučaj dogodio se u subotu oko 15 sati. Muškarcu iz Siska usprkos nekoliko pokušaja reanimacije, nije bilo spasa.
Muškarac iz Siska je mini washem je prao dvorištu obiteljske kuće u Kaštelima, kada ga je ubila je struja, javlja Dalmatinski portal.
Nesretan slučaj dogodio se u subotu oko 15 sati. Pozvana je Hitna pomoć. Unatoč pokušajima reanimacije, nesretnom muškarcu nije bilo spasa.
Policija je obavila očevid na mjestu događaja, a o tragediji je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Dežurni zamjenik naložio je obdukciju.
