STRANI DRŽAVLJANIN
Automobilom se zaletio u restoran na odmaralištu kraj Zadra: Ima ozlijeđenih
Hina
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25. kol. 2026. 16:43
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1komentar
Strani državljanin je na autocesti A1 izgubio kontrolu i zaletio se u restoran na odmaralištu Nadin te pritom ozlijedio jednu osobu.
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Naime, kako doznaje Luka Safundžić iz 24sata, jedna osoba poslana je na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla. Još nije poznato u kakvom je stanju.
"Kretao se na samom odmaralištu te je udario u izlog restorana. Riječ je o automobilu austrijskih registracijskih oznaka. U tijeku je očevid", poručili su iz policije.
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