TRAŽE uvođenje ograničenja
Politički protivnici ujedinili se zbog AI-ja: "Posljedice bi mogle biti katastrofalne"
Progresivni američki senator Bernie Sanders i Steve Bannon, bivši savjetnik predsjednika Donalda Trumpa, pozvali su u utorak na uvođenje ograničenja za sustave umjetne inteligencije (AI), čime su se dvojica političkih protivnika ujedinila oko zabrinutosti da će ta tehnologija naštetiti ljudima.
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Njih su se dvojica pojavili na istom skupu u Washingtonu, u trenutku kada se širi zabrinutost oko rizika umjetne inteligencije.
Govoreći prvi, Sanders, koji se izjašnjava kao demokratski socijalist, upozorio je na "rastuću prijetnju" umjetne inteligencije i poručio da se ta industrija mora regulirati obvezujućim sigurnosnim pravilima.
"AI ima potencijal eliminirati desetke milijuna radnih mjesta, izbrisati čitave profesije i otežati našim mladima ulazak na tržište rada."
"Kao što mnogi znanstvenici vjeruju da bi se moglo dogoditi, ova tehnologija izmaknut će ljudskoj kontroli s potencijalno katastrofalnim posljedicama", dodao je.
Sanders je izmamio pljesak prisutnih kada je kritizirao direktore tehnoloških kompanija zbog centralizacije kontrole nad AI tehnologijom, uključujući izvršnog direktora SpaceX-a i bivšeg Trumpovog savjetnika Elona Muska.
"Prošlog smo mjeseca saznali da je AI prvi put u povijesti korišten za stvaranje novih virusa. U pogrešnim rukama to bi moglo dovesti do novog bionaoružanja i potencijalne globalne pandemije koja bi mogla uzrokovati smrt desetaka milijuna ljudi", rekao je Sanders.
Bannon, bivši strateg Bijele kuće tijekom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata, kritizirao je Trumpov pristup nadzoru nad umjetnom inteligencijom.
Odluka Sandersa i Bannona, koji se nalaze na suprotnim krajevima američkog ideološkog spektra, da govore na istom skupu u utorak naglašava kako zabrinutost oko umjetne inteligencije i podatkovnih centara nadilazi stranačke linije i stvara neočekivane političke saveznike, ističe Reuters.
Trump je u ponedjeljak pokušao umanjiti zabrinutost koju su tijekom vikenda izrazili lideri te industrije o tome da zlouporaba umjetne inteligencije šteti ljudima, kazavši da SAD već ima uspostavljene zaštitne mehanizme za ovu moćnu tehnologiju.
Podržavajući Trumpovo stajalište, republikanski predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson izjavio je u utorak da se ne može uvesti privremeno zaustavljanje razvoja umjetne inteligencije, a da se pritom ne izgubi konkurentska prednost pred Kinom, te da se AI kompanije mogu same regulirati.
"Oni se mogu sami regulirati. Ne treba im vlada da im govori da uspore", rekao je Johnson novinarima.
Nedavne ankete pokazale su da se većina Amerikanaca brine da bi se tehnologija mogla iskoristiti za ukidanje radnih mjesta, povećanje troškova za obitelji ili nanošenje neke druge društvene štete.
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