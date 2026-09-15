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Jandroković o odnosu s Plenkovićem: Zar zaista mislite da se nikad ne porječkamo?
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj onečišćenja u Gospiću, odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem, stanje u HDZ-u i svoje političke planove
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković gostovao je u Dnevniku Nove TV, a s njim je u Hrvatskom saboru razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.
Govoreći o slučaju u Gospiću, pozvao je na što bržu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti, ali i upozorio da ne treba 'histerizirati niti dizati paniku'.
Govorio je i o političkoj odgovornosti, odnosu s premijerom Andrejem Plenkovićem, Srbiji te vlastitoj političkoj budućnosti.
'Treba sanirati područje i utvrditi odgovornost'
Jandroković je rekao da su građani s pravom uznemireni kada je riječ o zaštiti okoliša, vode i prirode te da sanacija područja u Gospiću mora početi što prije.
Na pitanje tko bi trebao odgovarati za situaciju, rekao je da će to biti oni koji su imali kriminalne namjere i počinili nezakonitosti. Podsjetio je da bi, prema najavi glavnog državnog odvjetnika, optužnica trebala biti podignuta do kraja rujna.
'Vidjet ćemo je li u tom krugu ljudi bilo onih koji su radili na državnim pozicijama ili u lokalnoj samoupravi', rekao je, dodajući da ne želi unaprijed suditi o ljudima protiv kojih postoje sumnje.
O političkoj odgovornosti, kaže, bit će moguće govoriti kada optužnica bude podignuta i kada se bude znalo tko je sve obuhvaćen slučajem.
'Kada dobijemo optužnicu i vidimo tko je uključen u kriminalne radnje, moći ćemo govoriti jasnije i o političkoj odgovornosti', rekao je.
Dodao je da je potrebno što prije ukloniti otpad, uključujući onaj na površini i onaj zakopan u zemlji.
Pozvao na smirivanje retorike
Jandroković tvrdi da je za slučaj doznao kada se o njemu počelo govoriti u medijima, dok je izvješće državnog odvjetništva bilo ključno za daljnje postupanje.
Smatra da opasnost za okoliš postoji, ali da se pritom ne smije stvarati nepotreban strah među građanima.
'Nije dobro pretjerivati, histerizirati niti dizati paniku. Treba realno sagledati ono što se dogodilo i vidjeti koja je razina onečišćenja', rekao je.
Upozorio je da teške kvalifikacije poput 'ekocida' i 'bioterorizma', kao i tvrdnje o zatrovanoj vodi i tlu, mogu imati posljedice za stanovništvo, poljoprivrednike, proizvođače i turizam.
Istodobno je oporbu optužio da slučaj pokušava pretvoriti u političko pitanje i iskoristiti ga za vlastitu izbornu kampanju. Najavio je i da bi zakonski okvir trebalo mijenjati kako bi se slični slučajevi ubuduće učinkovitije rješavali.
'HDZ će ponovno biti najjači'
Upitan je li zbog prosvjeda u Zagrebu zabrinut da bi HDZ mogao izgubiti potporu u Lici, Jandroković je rekao da je prosvjed legitimni dio demokracije.
'HDZ će, što se tiče izbora, ponovno biti najjači. Siguran sam da ćemo ostvariti najbolji rezultat od ostalih političkih opcija', rekao je.
Dodao je da se HDZ uvijek priprema za političke izbore i bitke, ali da to trenutačno nije najvažnije. Prvi prioritet, smatra, mora biti sanacija područja, utvrđivanje odgovornosti i kažnjavanje krivaca.
Na pitanje zašto sam nije došao na prosvjed, rekao je da nije smatrao da bi njegov dolazak imao smisla. Ocijenio je da su ondje bili građani zabrinuti zbog situacije, ali i da je oporba pokušala događaj iskoristiti za političke bodove.
Porječka li se s Plenkovićem?
Jandroković je odgovorio i na tvrdnju Marijane Puljak da je 'zatajio premijera', odnosno da je u jednom trenutku radio protiv Plenkovića.
'Znamo se i surađujemo već 30 godina. Zar zaista mislite da se nikad ne porječkamo i ne dođemo u situaciju u kojoj nemamo isto mišljenje?' rekao je.
Objasnio je da je riječ bila o raspravi o mogućem odlaganju varaždinskog otpada u Bjelovaru.
'Ideja je bila da ide jedino u Bjelovar, gradonačelnik smatra da to nije u redu i onda smo došli do zajedničkog zaključka da treba biti solidaran, ali da solidarnost treba ipak biti šira i da ne može jedan grad podnijeti neučinkovitost drugog grada. Jedna rutinska rasprava od koje je nastala ta priča iz razloga što i lijeva politička oporba i dio lijevih medija nastoji srušiti HDZ', poručio je Jandroković.
Cijelu je priču nazvao 'najobičnijom mistifikacijom'.
'Ona za cilj prikazati me kao čovjeka koji, kada mu je šef u problemima, prilazi i zabija mu nož u leđa. Nastoje me prikazati kao lošeg čovjeka s lošim namjerama jer sam im politički antipatičan. Vjerojatno procjenjuju da me treba dehumanizirati na određen način', smatra Jandroković.
Političke protivnike optužio je da 'žive od tračeva i laži'.
Plenkovićev četvrti mandat?
Na pitanje treba li Plenković nakon idućih parlamentarnih izbora ostati na čelu HDZ-a, Jandroković je rekao da je to odluka samog Plenkovića i stranačkih tijela.
'Ako bude on to htio, ići će po četvrti mandat', rekao je.
A kada je upitan vidi li sebe jednog dana na čelu HDZ-a, Jandroković je poručio da je svoje osobne političke ambicije uglavnom već ostvario.
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