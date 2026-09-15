Jandroković o odnosu s Plenkovićem: Zar zaista mislite da se nikad ne porječkamo?

'Ideja je bila da ide jedino u Bjelovar, gradonačelnik smatra da to nije u redu i onda smo došli do zajedničkog zaključka da treba biti solidaran, ali da solidarnost treba ipak biti šira i da ne može jedan grad podnijeti neučinkovitost drugog grada. Jedna rutinska rasprava od koje je nastala ta priča iz razloga što i lijeva politička oporba i dio lijevih medija nastoji srušiti HDZ', poručio je Jandroković.