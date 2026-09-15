Oporbene stranke u Srbiji odustaju od svojih izbornih lista i staju uz studente

Sličnog je stajališta i čelnik Pokreta Kreni-Promjeni Savo Manojlović koji je izjavio da "u ovom trenutku nema potrebe za međusobnim optuživanjima i raspravama" o tome tko je i kada podržao studentsku listu, već da "svu energiju treba usmjeriti na izbornu pobjedu i promjenu vlasti".