Izgleda bezazleno
Otrovna biljka širi se Dalmacijom: "Nemojte riskirati! Ona nije ukras, ona ubija"
Vinobojka osvaja vrtove i rubove šuma, no njezine tamnoljubičaste bobice i drugi dijelovi biljke sadrže otrovne tvari. Posebno su opasni korijen i sjemenke, a stručnjaci upozoravaju i na njezinu invazivnost.
Posljednjih godina sve je češće možemo vidjeti uz ograde, rubove šuma, ceste i u vrtovima diljem Dalmacije i zaleđa. Riječ je o vinobojki (Phytolacca americana), biljci upečatljivog izgleda s crvenkastim stabljikama i grozdovima tamnoljubičastih, gotovo crnih bobica.
Mnogi je zbog atraktivnog izgleda sade kao ukrasnu biljku, no pritom često nisu svjesni da je riječ o otrovnoj i invazivnoj vrsti koja se vrlo brzo širi, piše Slobodna Dalmacija.
"Za dlaku sam izbjegao smrt"
Koliko može biti opasna, pokazuje iskustvo čitatelja iz Zadra koji je, ne znajući o kojoj je biljci riječ, pojeo malu količinu njezina korijena.
Oko šest sati kasnije pojavili su se mučnina, povraćanje, jaki grčevi u trbuhu i izrazita slabost. Tegobe su trajale satima.
"Da sam pojeo malo više, vjerojatno ne bih bio ovdje. Nemojte riskirati. Ova biljka nije ukras – ona ubija", poručio je čitatelj koji je želio ostati anoniman.
Vinobojka sadrži više otrovnih spojeva, a korijen i sjemenke smatraju se posebno opasnima. I bobice mogu izazvati trovanje, osobito kod djece koja ih zbog izgleda lako mogu zamijeniti za jestivo voće.
Zabilježena su brojna trovanja nakon konzumacije biljke, a literatura opisuje i teške, pa čak i smrtne slučajeve.
Problem nije samo otrovnost
Vinobojka je podrijetlom iz Sjeverne Amerike, ali se proširila i u Europi, uključujući Hrvatsku. Posebno joj pogoduju topla i suha područja, pa se sve češće pojavljuje uz prometnice, na zapuštenim parcelama, rubovima šuma, u vrtovima i maslinicima.
U širenju joj pomažu ptice koje jedu bobice i raznose sjemenke. One prolaze kroz njihov probavni sustav te se tako mogu raspršiti na velike udaljenosti.
Kada se jednom udomaći, biljka brzo raste i stvara guste sklopove kojima može potisnuti domaće biljne vrste.
Bobice mogu zavarati
Poseban problem predstavlja činjenica da tamne bobice vinobojke mogu izgledom podsjetiti na druge biljke, uključujući bazgu.
Zbog toga stručnjaci upozoravaju da se ne smiju brati ni jesti bobice ili drugi dijelovi biljke ako nismo potpuno sigurni o kojoj je vrsti riječ.
Djeca su pritom posebno ugrožena jer ih privlače sjajne, tamne bobice.
Ako dođe do slučajnog gutanja, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Simptomi trovanja mogu uključivati mučninu, povraćanje, proljev, bolove u trbuhu i slabost, dok kod težih trovanja mogu nastupiti ozbiljni problemi s disanjem i radom srca.
Stručnjaci upozoravaju na daljnje širenje
Preporuka je da se vinobojka ne sadi u vrtovima i blizini kuća, a postojeće biljke treba ukloniti prije nego što proizvedu i rasiju sjeme. Pritom treba biti oprezan i koristiti zaštitne rukavice.
Vinobojka je već zabilježena i na pojedinim zaštićenim područjima u Hrvatskoj, gdje se provode mjere njezina uklanjanja.
"Vinobojka je klasičan primjer kako ljepota može varati. Ono što danas izgleda kao ukras u vrtu, sutra može postati izvor trovanja, a potom i agresivna biljka koja će se proširiti cijelim kvartom", upozorava čitatelj.
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