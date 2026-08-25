Klimatološka jesen pred vratima, a stiže novi toplinski val: "Modeli luduju"

Prema prognozi DHMZ-a, srijeda će u unutrašnjosti biti pretežno sunčana i stabilna, uz mjestimičnu jutarnju maglu, osobito u središnjim i gorskim krajevima. Poslijepodne je tek rijetko moguć poneki pljusak. Temperatura će postupno rasti, a uz umjeren jugozapadnjak petak bi trebao donijeti vrhunac zatopljenja.