Ovo ljeto ruši rekorde
Klimatološka jesen pred vratima, a stiže novi toplinski val: "Modeli luduju"
Nakon nekoliko mirnijih dana, Hrvatsku krajem tjedna očekuje novi snažan porast temperature. Prema aktualnim meteorološkim modelima, petak bi u mnogim krajevima mogao biti vrlo vruć, a na istoku zemlje temperature bi se mogle približiti nevjerojatnih 40 °C.
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Prema prognozi DHMZ-a, srijeda će u unutrašnjosti biti pretežno sunčana i stabilna, uz mjestimičnu jutarnju maglu, osobito u središnjim i gorskim krajevima. Poslijepodne je tek rijetko moguć poneki pljusak. Temperatura će postupno rasti, a uz umjeren jugozapadnjak petak bi trebao donijeti vrhunac zatopljenja.
I na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme. Noću će puhati umjerena bura, dok će danju zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje i jugozapadnjak. I tamo će petak donijeti vrlo visoke temperature.
Modeli pokazuju i više od 40 stupnjeva
Na mogućnost ekstremnih vrućina upozorili su i meteorološki servisi Istramet i Crometeo.
"Modeli luduju za kraj tjedna", objavio je Istramet, navodeći da se temperatura na 850 hPa približava 30 °C, što bi pri tlu, posebice na istoku Hrvatske, moglo značiti više od 40 °C.
Crometeo je upozorio na neuobičajeno visoke temperature koje stižu svega nekoliko dana prije početka klimatološke jeseni.
"Dolazi li do glave u kakvom vremenu živimo?", poručili su.
Ljeto već ruši rekorde
Novi toplinski udar stiže nakon najduljeg i prostorno najraširenijeg toplinskog vala ovog ljeta, koji je trajao od 28. srpnja do 16. kolovoza.
Prema preliminarnoj analizi DHMZ-a, čak je šest od osam analiziranih meteoroloških postaja ove godine zabilježilo rekordno trajanje toplinskog vala. Najdulji je bio u Rijeci, gdje je trajao 20 dana, dok je na Splitu-Marjanu zabilježeno 19, a u Kninu 18 dana.
Rekordi su srušeni i u Dubrovniku, Gospiću te Zagrebu-Maksimiru.
Posebno zabrinjava trajanje razdoblja s vrlo velikom opasnošću za zdravlje, odnosno crvenom razinom upozorenja. U Rijeci je takvo razdoblje trajalo deset dana, na Splitu-Marjanu devet, u Dubrovniku sedam, a u Zagrebu-Maksimiru šest dana.
Podsjetimo, od 1950. do 2025. najdulji neprekinuti toplinski val trajao je 17 dana, a zabilježen je u Kninu u kolovozu 2003. godine. Ove je godine taj rekord već premašen na čak tri postaje.
A s obzirom na prognoze za kraj ovog tjedna, ljeto 2026. moglo bi donijeti još jedan temperaturni ekstrem.
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