Bez vozačke bježao policiji, odbio testiranje. U autu mu našli plastični pištolj i sjekiru

Zbog prikupljenih bodova, policijska postaja donijela je rješenje kojim mu se onemogućava polaganje vozačkog ispita do 2028. godine, no unatoč tome, muškarac je i dalje vozio i sudjelujovao u prometu. Zbog sumnje da je bio pod utjecajem alkohola i droga, policijske službenice ponudile su mu testiranja što je 41-godišnjak odbio.