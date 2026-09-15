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rasprava u saboru

HDZ uzvratio Benčić: "Vrla možemosica očito nema odgovor na Plenkovićeva legitimna pitanja"

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N1 Info
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15. ruj. 2026. 22:12
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Screen: Internet TV Hrvatskog sabora

HDZ se na Facebooku oglasio nakon istupa saborske zastupnice Možemo! Sandre Benčić, koja je na kraju saborske rasprave premijera Andreja Plenkovića nazvala "Vučićevom budalom“.

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U objavi su oštro napali Benčić, nazvavši je, među ostalim, „primitivnom i neurotičnom gubitnicom“ te ustvrdili da je ponovno pokazala da „nije u stanju civilizirano raspravljati“.

"Primitivna i neurotična gubitnica - wannabe premijerka opet izgubila kompas & potvrdila da nije u stanju civilizirano raspravljati!

Vodeća eko-licemjerka S. Benčić na kraju cjelodnevne saborske rasprave nije mogla suspregnuti gnjev i frustriranost zbog poraza koji su ona i njezin učenik #SHD doživjeli od premijera Andrej Plenković na #Aktualac. Stoga je u manjku argumenata predsjednika #VladaRH, kojem je hrvatski narod 3x zaredom ukazao povjerenje, nazvala ni manje ni više nego - “Vučićevom budalom”.

Vrla možemosica očito nema odgovor na Plenkovićeva legitimna pitanja o odgovornosti gradske vlasti u #Zagreb za odron na Jakuševcu u kojem je radnik izgubio ruku & neispunjavanje obećanja o rješavanju toga golemog odlagališta “u 1. godini mandata”, kao ni za neprijavljivanje eko-bombe na Savici radi sanacije.

Nakon što je podjednako prostački još prije, na raspravi o ustavnim sucima, proglasila saborske koleg(ic)e “stokom”, Benčić ponovno demonstrira obrazac ponašanja sekte #Možemo - isključivost, primitivizam & prebacivanje vlastite krivnje na druge."

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hdz sandra benčić

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