rasprava u saboru
HDZ uzvratio Benčić: "Vrla možemosica očito nema odgovor na Plenkovićeva legitimna pitanja"
HDZ se na Facebooku oglasio nakon istupa saborske zastupnice Možemo! Sandre Benčić, koja je na kraju saborske rasprave premijera Andreja Plenkovića nazvala "Vučićevom budalom“.
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U objavi su oštro napali Benčić, nazvavši je, među ostalim, „primitivnom i neurotičnom gubitnicom“ te ustvrdili da je ponovno pokazala da „nije u stanju civilizirano raspravljati“.
"Primitivna i neurotična gubitnica - wannabe premijerka opet izgubila kompas & potvrdila da nije u stanju civilizirano raspravljati!
Vodeća eko-licemjerka S. Benčić na kraju cjelodnevne saborske rasprave nije mogla suspregnuti gnjev i frustriranost zbog poraza koji su ona i njezin učenik #SHD doživjeli od premijera Andrej Plenković na #Aktualac. Stoga je u manjku argumenata predsjednika #VladaRH, kojem je hrvatski narod 3x zaredom ukazao povjerenje, nazvala ni manje ni više nego - “Vučićevom budalom”.
Vrla možemosica očito nema odgovor na Plenkovićeva legitimna pitanja o odgovornosti gradske vlasti u #Zagreb za odron na Jakuševcu u kojem je radnik izgubio ruku & neispunjavanje obećanja o rješavanju toga golemog odlagališta “u 1. godini mandata”, kao ni za neprijavljivanje eko-bombe na Savici radi sanacije.
Nakon što je podjednako prostački još prije, na raspravi o ustavnim sucima, proglasila saborske koleg(ic)e “stokom”, Benčić ponovno demonstrira obrazac ponašanja sekte #Možemo - isključivost, primitivizam & prebacivanje vlastite krivnje na druge."
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