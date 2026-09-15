HDZ uzvratio Benčić: "Vrla možemosica očito nema odgovor na Plenkovićeva legitimna pitanja"

Vodeća eko-licemjerka S. Benčić na kraju cjelodnevne saborske rasprave nije mogla suspregnuti gnjev i frustriranost zbog poraza koji su ona i njezin učenik #SHD doživjeli od premijera Andrej Plenković na #Aktualac. Stoga je u manjku argumenata predsjednika #VladaRH, kojem je hrvatski narod 3x zaredom ukazao povjerenje, nazvala ni manje ni više nego - “Vučićevom budalom”.