Stižu veće mirovine: Evo tko dobiva čak 130 eura više

Dakle, ako je nekome mirovina prvi put određena po manjem mirovinskom faktoru od 1, onda će mu i postotak usklađenja biti nešto niži. Uz to, ne treba zaboraviti da dio umirovljenika još uvijek plaća porez na dohodak na iznos iznad 600 eura koji primaju, što bi trebalo biti ukinuto tek sljedeće godine. Tu su još i ovrhe te razna druga umanjenja ili dodaci, ovisno o pojedinoj vrsti mirovina i načinu njihova izračuna.