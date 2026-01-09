Čak 24 osobe pod USKOK-ovom optužnicom! Godinama su prodavali ilegalne TV pakete

Optužnicom se 59-godišnjak i 47-godišnjak terete da su, od siječnja 2020. do studenoga 2024., u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge nepoznate osobe radi stjecanja nepripadne imovinske koristi omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo.