Čak 24 osobe pod USKOK-ovom optužnicom! Godinama su prodavali ilegalne TV pakete

N1 Info , Hina
09. sij. 2026. 08:51
10:09
daljinski upravljač
Morgue File/Ilustracija

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljanina koje terete da su u sklopu zločinačkog udruženja omogućavali ilegalni pristup televizijskim i filmskim sadržajima i tako zaradili preko 915.000 eura.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je optužnicom obuhvaćeno 24 osoba u dobi između 38 i 69 koje terete za kaznena djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se 59-godišnjak i 47-godišnjak terete da su, od siječnja 2020. do studenoga 2024., u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge nepoznate osobe radi stjecanja nepripadne imovinske koristi omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo.

To su, ističe Uskok, omogućivali protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava za novčane naknade od 10 do 15 eura mjesečno odnosno 80 do 200 eura godišnje.

Dvojica glavnih okrivljenika, 59-godišnjak i 47-godišnjak, su putem računalnih programa uklanjali programske zaštite i kontinuirano neovlašteno presretali televizijske i filmske sadržaje koje su putem Interneta (IPTV) pružali svojim korisnicima.

U svrhu daljnje distribucije tog sadržaja su osobno ili posredstvom drugih okrivljenika izrađivali, nabavljali i održavali tehničku infrastrukturu preko koje su velikom broju korisnika omogućavali neovlašteni pristup i prijem televizijskih i filmskih sadržaja koji su bili pohranjeni na mrežnim poslužiteljima.

Korisnicima su tako izrađivali korisničko ime i lozinku, a također su osobno i posredstvom drugih okrivljenika zainteresiranim korisnicima nudili mogućnost neovlaštenog pristupa tim sadržajima i pronalazili nove preprodavače. 

Ostali okrivljenici su sukladno dogovoru nabavljali i distribuirali prijemnike i izrađivali računalne programe te mrežne aplikacije. Pronalazili su i nove preprodavača, održavali mrežne  poslužitelje, naplaćivali mjesečne odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima te administrirali virtualne videoteke.

Uskok navodi da su okrivljenici pribavljenu korist podijelili sukladno njihovim zaduženjima i ulogama u zločinačkoj organizaciji.

Teme
IPTV piratstvo USKOK-ova optužnica povreda autorskih prava računalna prijevara uskok zločinačko udruženje

