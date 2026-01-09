objavljeni detalji
Čak 24 osobe pod USKOK-ovom optužnicom! Godinama su prodavali ilegalne TV pakete
Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljanina koje terete da su u sklopu zločinačkog udruženja omogućavali ilegalni pristup televizijskim i filmskim sadržajima i tako zaradili preko 915.000 eura.
Oglas
Tužiteljstvo je izvijestilo da je optužnicom obuhvaćeno 24 osoba u dobi između 38 i 69 koje terete za kaznena djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja.
Optužnicom se 59-godišnjak i 47-godišnjak terete da su, od siječnja 2020. do studenoga 2024., u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge nepoznate osobe radi stjecanja nepripadne imovinske koristi omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo.
To su, ističe Uskok, omogućivali protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava za novčane naknade od 10 do 15 eura mjesečno odnosno 80 do 200 eura godišnje.
Dvojica glavnih okrivljenika, 59-godišnjak i 47-godišnjak, su putem računalnih programa uklanjali programske zaštite i kontinuirano neovlašteno presretali televizijske i filmske sadržaje koje su putem Interneta (IPTV) pružali svojim korisnicima.
U svrhu daljnje distribucije tog sadržaja su osobno ili posredstvom drugih okrivljenika izrađivali, nabavljali i održavali tehničku infrastrukturu preko koje su velikom broju korisnika omogućavali neovlašteni pristup i prijem televizijskih i filmskih sadržaja koji su bili pohranjeni na mrežnim poslužiteljima.
Korisnicima su tako izrađivali korisničko ime i lozinku, a također su osobno i posredstvom drugih okrivljenika zainteresiranim korisnicima nudili mogućnost neovlaštenog pristupa tim sadržajima i pronalazili nove preprodavače.
Ostali okrivljenici su sukladno dogovoru nabavljali i distribuirali prijemnike i izrađivali računalne programe te mrežne aplikacije. Pronalazili su i nove preprodavača, održavali mrežne poslužitelje, naplaćivali mjesečne odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima te administrirali virtualne videoteke.
Uskok navodi da su okrivljenici pribavljenu korist podijelili sukladno njihovim zaduženjima i ulogama u zločinačkoj organizaciji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas