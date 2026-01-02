35-godišnjak dao djetetu pirotehničko sredstvo, teško je ozlijeđeno

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 35-godišnjak 1. siječnja, oko 1.30, u dvorištu obiteljske kuće dao djetetu pirotehničko sredstvo kategorije F1, čija uporaba nije dozvoljena djeci mlađoj od 14 godina. Pirotehničko sredstvo koje je dijete bacilo upalo je u kragnu jakne drugog djeteta (rođ. 2019.) te ga teško ozlijedilo.