u Brodsko-posavskoj županiji

35-godišnjak dao djetetu pirotehničko sredstvo, teško je ozlijeđeno

Hina
02. sij. 2026. 12:29
pirotehnika, petarde, bengalka
Zbog nestručnog rukovanja pirotehnikom teško je ozlijeđeno dijete u Općini Rešetari u Brodsko-posavskoj županiji te je zbog toga kazneno prijavljen 35-godišnjak, izvijestila je u petak Policijska uprava Brodsko-posavska.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 35-godišnjak 1. siječnja, oko 1.30, u dvorištu obiteljske kuće dao djetetu pirotehničko sredstvo kategorije F1, čija uporaba nije dozvoljena djeci mlađoj od 14 godina. Pirotehničko sredstvo koje je dijete bacilo upalo je u kragnu jakne drugog djeteta (rođ. 2019.) te ga teško ozlijedilo.

Djetetu je pružena liječnička pomoć u bolnici u Novoj Gradiški te je potom upućeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.

Protiv 35-godišnjaka policijski službenici podnijeli su kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, vezano uz teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a podneseno je i izvješće Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured u Novoj Gradiški.

Teme
Brodsko-posavska županija dijete pirotehnika

