Doznajemo: Uhićena bivša rektorica muljaže na Sveučilištu svaljuje na suradnike

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Čeka se da USKOK odluči hoće li za aktere najnovije afere tražiti istražni zatvor.

Bivša rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican porekla je tijekom ispitivanje krivnju za malverzacije prilikom realizacije građevinskog projekta studentskog doma što joj ih USKOK stavlja na teret. Zbog njih je jutros uhićena zajedno s Antom Stanišićem, direktorom tvrtke Graditelj svratišta.

Lanac korupcije do rektorice

Vican je osumnjičena da Stanišiću nije naplatila bankarsku garanciju iako su odustali od građevinskog projekta u studenom 2019. godine. Učinila je to, kako tvrdi USKOK, jer ju je Josipa Pleslić ex Rimac, bivša HDZ-ova državna tajnica, tražila da pogoduje Graditelju svratišta. Nju je pak za to zamolio Stanišić, te joj za uzvrat, sumnjaju istražitelji, dao mito – režije za stan u kojem je živjela, te montažu jedne tende. Bilo je tu, kako neslužbeno doznajemo, i raznih ručkova koje je Stanišić navodno plaćao Josipi Pleslić ex Rimac.

N1 doznaje zbog čega je uhićena Dijana Vican Akcija policije i USKOK-a! Uhićenja u Zagrebu i Zadru povezana s Josipom Rimac?

I Stanišić je danas nakon uhićenja iznio obranu, dok Josipa Rimac još nije dobila ni službenu informaciju o novom kaznenom postupku. Njezin odvjetnik Ivan Gržić za N1 je izjavio kako ga pomalo čudi tajming ovog novog procesa s obzirom na je riječ o informacijama koje je USKOK imao i ranije.

To je potvrdio i odvjetnik Alan Kubat koji je zastupao Dijanu Vican danas na ispitivanju u USKOK-u.

Zašto je baš sada otvorena ova afera?

Doduše odvjetnik nije želio potvrditi što je Vican izjavila u svojoj obrani, već je samo kazao da je istražiteljima ukazala na razloga zbog kojih ne postoji nikakva njezina kaznena odgovornost u ovom slučaju.

“Odluka je USKOK-a zašto su baš sada odlučili i uhititi gospođu Vican i pokrenuti ovaj postupak”, kazao je odvjetnik ne želeći komentirati kako to da Josipa Pleslić ex Rimac nije sada ponovno uhićena. “Dijana Vican izjavila je kako nema nikakve veze s Josipom Rimac, odnosno da nije postupala po njezinim traženjima”, dodao je.

Prema Kubatovim riječima USKOK će tek sutra donijeti odluku hoće li protiv Dijane Vican tražiti istražni zatvor. Očekuje se i odluka o istražnom zatvoru za Antu Stanišića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.