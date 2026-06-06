U Rijeci uhićena dvojica bjegunaca (26). Tražilo ih se zbog pokušaja ubojstva

PU splitsko-dalmatinska

Policija je u petak na području Rijeke pronašla i uhitila dvojicu 26-godišnjih bjegunaca za kojima su bile raspisane potrage te ih obojicu predala u riječki zatvor, izvijestila je u subotu Policijska uprava primorsko-goranska.

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Za obojicu su rješenjima Županijskog suda u Rijeci određeni ranije istražni zatvori - jednom zbog pokušaja ubojstva na Trsatu u prosincu prošle godine, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te sprječavanja dokazivanja, a drugom zbog omogućavanja trošenja droga.

Temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci provedene su pretrage doma i drugih prostora, pri čemu su pronađeni krivotvorena slovenska osobna iskaznica, uređaj za ometanje signala, novac te drugi predmeti koji se dovode u vezu s kažnjivim djelima, kažu u policiji.

Također, kod jednog od njih je pronađeno i oko 15 grama marihuane zbog čega je protiv njega podnesen optužni prijedlog sukladno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, navela je policija.