"plenkovićeva inflacija"
Hajdaš Dončić: Ekonomija nije BDP, nego pitanje može li hrvatska obitelj dočekati kraj mjeseca
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu u Varaždinu da se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove, predstavljajući zajedno s predstavnicima Možemo! kampanju "Plenkovićeva inflacija".
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„Ekonomija je pitanje da li hrvatska obitelj, kad plati hranu, režije, stan i školu za djecu, može dočekati kraj mjeseca bezbrižno”, rekao je Hajdaš Dončić.
Ustvrdio je da stabilnost države ne znači samo dobre makroekonomske pokazatelje nego, prije svega, društvo u kojem građani mogu živjeti dostojanstveno, bez privilegiranih pojedinaca i nejednakog pristupa javnim uslugama.
Lalovac: Građani sve teže podnose troškove života
Kao jedan od najvećih problema istaknuo je stambenu politiku, ocijenivši neprihvatljivim da prosječna obitelj u većim hrvatskim gradovima teško može kupiti ili unajmiti stan po prihvatljivoj cijeni. Pritom se založio za osnivanje državnog fonda za gradnju stanova za povoljan najam.
Govoreći o iseljavanju, naveo je primjer liječnika koji odlaze raditi u inozemstvo te ocijenio da su odlazak stručnjaka, gašenje obrta i poduzeća te odgađanje roditeljstva posljedica pogrešnih javnih politika.
Naglasio je da se kvaliteta života ne mjeri samo gospodarskim rastom nego i dostupnošću osnovnih javnih usluga.
„Ekonomija nije BDP. Ekonomija je - da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete", rekao je.
Posebno se osvrnuo na stanje u zdravstvu, upozorivši na duge liste čekanja i činjenicu da građani zdravstvene usluge često plaćaju dvaput.
„On ga je platio kroz poreze i doprinose. I onda ga plati još jednom privatniku. Ja samo postavljam pitanje tko je tu lud?” rekao je.
Založio se za veću transparentnost lista čekanja te za jasnije razdvajanje javnog i privatnog zdravstvenog sustava. Dodao je da želi javno dostupne podatke o čekanjima na pojedine preglede te odgovornost zdravstvenih ustanova za poštivanje propisanih standarda.
„Želim da Hrvatska država radi za ljude, za hrvatskog čovjeka, a ne da hrvatski čovjek zapravo radi za državu”, rekao je.
Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac upozorio je na rast cijena i stagnaciju životnog standarda, pozivajući se na podatke Eurostata. Ustvrdio je da građani sve teže podnose troškove života, osobito zbog visokih cijena hrane i stanovanja.
Prema njegovim riječima, dio prihoda prikupljenih kroz oporezivanje ekstraprofita trebalo bi usmjeriti prema umirovljenicima, posebice onima koji neće imati koristi od najavljenih poreznih izmjena.
Miloš (Možemo) Vladi: A što je s najavljenim univerzalnim dječjim doplatkom?
Saborska zastupnica platforme Možemo! Jelena Miloš kritizirala je Vladinu odluku o zamrzavanju pojedinih socijalnih naknada, ocijenivši da se ne radi o antiinflacijskim mjerama nego o mjerama štednje koje najviše pogađaju građane s nižim primanjima.
Istaknula je da rast gospodarstva i BDP-a ne prati odgovarajuća potpora građanima koji osjećaju posljedice inflacije te upozorila da nakon izbora nije povećan dječji doplatak niti je uveden ranije najavljivani univerzalni dječji doplatak.
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