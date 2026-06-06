Vojni savjetnik ajatolaha iznio uvjete za dogovor s Trumpom, prijeti da bi rat mogao stići i do Sredozemlja

Zanimljiv dio intervjua odnosio se i na Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih energetskih prolaza na svijetu. Rezai tvrdi da Iran i Oman imaju suverenitet nad tim pomorskim putem te da će njime zajednički upravljati. Naglasio je da bi Iran mogao naplaćivati određene naknade brodovima koji prolaze tim pravcem, ali je odbacio tvrdnje da bi to predstavljalo svojevrsnu cestarinu.