Mohsen Rezai
Vojni savjetnik ajatolaha iznio uvjete za dogovor s Trumpom, prijeti da bi rat mogao stići i do Sredozemlja
Iranski dužnosnik Mohsen Rezai, vojni savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, poručio je da su pregovori između Teherana i Washingtona zapali u slijepu ulicu te da budući sporazum ovisi o tome hoće li administracija Donalda Trumpa pristati osloboditi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine.
U ekskluzivnom intervjuu za CNN upozorio je da bi svako novo američko vojno angažiranje protiv Irana moglo dovesti do širenja sukoba daleko izvan Perzijskog zaljeva, uključujući Indijski ocean, Crveno more i Sredozemlje.
Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nalaze se u zastoju, a ključ za njihov nastavak nalazi se u rukama predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je Mohsen Rezai, jedan od najutjecajnijih ljudi u iranskom sigurnosnom aparatu.
Rezai, koji obavlja dužnost vojnog savjetnika vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, rekao je da Teheran očekuje da Washington odmrzne ukupno 24 milijarde dolara iranskih sredstava kao dokaz dobre volje i spremnosti za postizanje sporazuma.
„Pregovori su u slijepoj ulici i Trump mora razbiti taj zastoj. Lopta je sada na njegovoj strani terena“, rekao je Rezai u intervjuu za CNN danom u Teheranu.
12 milijardi odmah, 12 milijardi kasnije
Prema njegovim riječima, Iran traži da mu odmah nakon potpisivanja privremenog sporazuma bude dostupno 12 milijardi dolara, dok bi preostalih 12 milijardi bilo oslobođeno u kasnijoj fazi procesa. Rezai inzistira da se ne radi o ustupku koji bi Amerika činila Iranu, već o novcu koji pripada iranskoj državi.
„Ako Trump želi postići sporazum s Iranom, ovih 24 milijarde dolara predstavljaju test povjerenja. To je test koji Amerika mora položiti. To je naš novac, a ne američki“, poručio je.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada američka administracija razmatra kako nastaviti razgovore s Teheranom, ali istodobno strahuje da bi odmrzavanje sredstava oslabilo jedan od najvažnijih instrumenata pritiska na iranski režim.
Trump je više puta naglasio da želi sporazum koji bi bio znatno stroži od nuklearnog dogovora iz 2015. godine te nastoji izbjeći bilo kakav potez koji bi mogao podsjetiti na financijske aranžmane iz vremena predsjednika Baracka Obame.
„Proširit ćemo rat i dati mu novu dimenziju“
Međutim, mnogo više pozornosti od financijskih zahtjeva privukla su Rezaijeva upozorenja o mogućem novom sukobu.
On tvrdi da Iran ne želi rat, ali da je spreman odgovoriti ako do njega dođe.
Prema njegovim riječima, eventualni nastavak sukoba sa Sjedinjenim Državama ne bi ostao ograničen na Perzijski zaljev.
„Proširit ćemo rat i dati mu novu dimenziju napadajući druge američke baze, uz one koje smo dosad gađali“, rekao je Rezai.
Pojasnio je da bi potencijalne operacije mogle obuhvatiti područja od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, preko tjesnaca Bab el-Mandeb, Crvenog mora i Sredozemlja. Ipak, ocijenio je da je vjerojatnost novog rata trenutačno mala.
Ništa od sastanka ajatolaha i Trumpa
Rezai se osvrnuo i na nagađanja o mogućem sastanku između Donalda Trumpa i ajatolaha Modžtabe Hamneija. Takvu mogućnost kategorički je odbacio, navodeći da se pregovori trenutačno nalaze tek u početnoj fazi i da nema prostora za susret dvojice čelnika.
„To se neće dogoditi. Trump je doveo pregovore do zastoja“, rekao je.
Zanimljiv dio intervjua odnosio se i na Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih energetskih prolaza na svijetu. Rezai tvrdi da Iran i Oman imaju suverenitet nad tim pomorskim putem te da će njime zajednički upravljati. Naglasio je da bi Iran mogao naplaćivati određene naknade brodovima koji prolaze tim pravcem, ali je odbacio tvrdnje da bi to predstavljalo svojevrsnu cestarinu.
„Spremni smo i za američku invaziju“
Govoreći o mogućnosti da pregovori potpuno propadnu, Rezai je poručio da je Iran spreman čak i za scenarij američke invazije na svoj teritorij. Prema njegovim riječima, iranske kopnene snage predstavljaju mnogo veću vojnu snagu nego što to pokazuje raketni arsenal po kojem je zemlja poznata.
Na kraju je ocijenio da je nedavni sukob predstavljao povijesnu prekretnicu za Islamsku Republiku, tvrdeći da je Iran prvi put u svojoj suvremenoj povijesti izašao iz rata kao pobjednik.
„Ovo je prvi put da je Iran izašao kao pobjednik iz rata. U svim prethodnim ratovima Iran je bio poražen“, zaključio je Rezai.
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