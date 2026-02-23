Drama kod Kostajnice: Prevrnuo se čamac s kineskim migrantima? Jedan poginuo

Ivica Galovic/Vecernji list/PIXSELL/Ilustracija

Policija je u ponedjeljak rano ujutro na području Hrvatske Kostajnice uhitila državljanina Bosne i Hercegovine, osumnjičivši ga za krijumčarenje ljudi nakon što se u Uni prevrnuo čamac s više osoba, izvijestila je sisačko-moslavačka policija, navodeći da se nastavlja potraga za nestalim osobama.

Osumnjičeni strani državljanin pod nadzorom je policijskih službenika koji su ga pronašli u sklopu nadzora državne granice u mjestu Rosulje.

Policajci su oko 4,45 sati začuli pozive u pomoć iz rijeke, nakon čega je utvrđeno da je došlo do prevrtanja plovila u kojem se nalazilo više osoba.

Na mjesto događaja upućene su hitne službe koje su dosad iz rijeke izvukle jednu živu mušku osobu te beživotno tijelo nepoznatog muškarca.

Potraga za ostalim nestalim osobama se nastavlja, a u njoj sudjeluju policijski službenici i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Teren se pretražuje uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica, navode iz policije.

U čamcu je po pisanju medija bilo sedam do osam osoba a navodno je riječ o kineskim migrantima.