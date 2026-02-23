Oglas

Traje potraga

Drama kod Kostajnice: Prevrnuo se čamac s kineskim migrantima? Jedan poginuo

author author
N1 Info , Hina
|
23. velj. 2026. 08:49
>
11:12
05.11.2008., Slavonski Brod - U Slavonskom Brodu predstavljen novi policijski brod za ophodnju. Brod je dio projekta zajednicke ophodnje Save.rPhoto: Ivica Galovic/Vecernji list
Ivica Galovic/Vecernji list/PIXSELL/Ilustracija

Policija je u ponedjeljak rano ujutro na području Hrvatske Kostajnice uhitila državljanina Bosne i Hercegovine, osumnjičivši ga za krijumčarenje ljudi nakon što se u Uni prevrnuo čamac s više osoba, izvijestila je sisačko-moslavačka policija, navodeći da se nastavlja potraga za nestalim osobama.

Oglas

Osumnjičeni strani državljanin pod nadzorom je policijskih službenika koji su ga pronašli u sklopu nadzora državne granice u mjestu Rosulje.

Policajci su oko 4,45 sati začuli pozive u pomoć iz rijeke, nakon čega je utvrđeno da je došlo do prevrtanja plovila u kojem se nalazilo više osoba.

Na mjesto događaja upućene su hitne službe koje su dosad iz rijeke izvukle jednu živu mušku osobu te beživotno tijelo nepoznatog muškarca.

Potraga za ostalim nestalim osobama se nastavlja, a u njoj sudjeluju policijski službenici i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Teren se pretražuje uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica, navode iz policije.

U čamcu je po pisanju medija bilo sedam do osam osoba a navodno je riječ o kineskim migrantima.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Hrvatska Kostajnica Una migranti policija čamac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ