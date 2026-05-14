"SVIJET NA RASKRIŽJU"

Xi je na sastanku s Trumpom spomenuo Tukididovu zamku. Evo što to znači

14. svi. 2026. 08:22
China's President Xi Jinping and US President Donald Trump. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS
Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je stigao u službeni posjet Kini, a središnji događaj posjeta bio je sastanak iza zatvorenih vrata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Na početku sastanka Trump je Xi Jinpingu uputio niz komplimenata, poručivši kako mu je "čast biti njegov prijatelj" te da će odnosi Kine i SAD-a "biti bolji no ikad". Dodao je i da dvije zemlje "zajedno imaju fantastičnu budućnost".

"Svijet je došao do novog raskrižja"

U svom uvodnom govoru, Xi je istaknuo da cijeli svijet prati njihov sastanak: "Svijet je došao do novog raskrižja. Mogu li Kina i SAD prevladati Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu odnosa? Možemo li zajedno odgovoriti na globalne izazove i osigurati veću stabilnost svijetu? Možemo li, u interesu našeg svijeta, naša dva naroda i budućnosti čovječanstva, izgraditi svjetliju budućnost za naše bilateralne odnose?"

"To su pitanja vitalna za povijest, za svijet i za ljude. To su pitanja našeg vremena na koja vi i ja moramo odgovoriti kao čelnici velikih zemalja."

"Trebali bismo biti partneri, a ne suparnici, trebali bismo si međusobno pomagati da uspiju i napreduju te pronaći pravi način da se velike zemlje međusobno slažu u novom dobu", dodao je.

Naglasio je da se raduje pregovorima s Trumpom i suradnji sa SAD-om kako bi, rekao je, "odredili kurs i upravljali divovskim brodom kinesko-američkih odnosa, kako bi 2026. bila povijesna prekretnica koja otvara novo poglavlje".

Što je Tukididova zamka?

Riječ je o političkom izrazu koji je popularizirao američki znanstvenik Graham Allison, a koji se koristi za opisivanje odnosa SAD-a i Kine.

Pozivajući se na starogrčkog povjesničara Tukidida, koji je pisao o ratu između Atene i Sparte, izraz opisuje situaciju u kojoj etablirana zemlja postaje zabrinuta zbog uspona sile u razvoju, što dovodi do rivalstva i na kraju sukoba.

Posljednjih godina kineska vlada se uhvatila ove analogije, a sam Xi ju je spomenuo kada je pozivao na suradnju sa SAD-om, piše BBC.

Dakle, kad je Xi rekao Trumpu da "prebrodi Tukididovu zamku", u biti je apelirao na američkog čelnika da se ne boji uspona Kine, već da, kako je kasnije rekao, postanu "partneri, a ne rivali".

