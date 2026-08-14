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RAZBOJNIŠTVO U ZAGREBU

Drama u Supernovoj: Dvojac ukrao kofer s novcem, zaštitari pucali

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N1info
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14. kol. 2026. 14:26
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Borna Filic/PIXSELL

Dvojica nepoznatih počinitelja opljačkala su u petak oko 12.30 sati dvojicu zaštitara u trgovačkom centru na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu, pri čemu su zaprijetili vatrenim oružjem.

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Dvojica nepoznatih počinitelja izvela su danas oko 12.30 sati razbojništvo nad dvojicom zaštitara u trgovačkom centru na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema policijskim informacijama, razbojnici su zaštitarima zaprijetili vatrenim oružjem te im ukrali kofer namijenjen prijenosu novca.

Tijekom razbojništva zaštitari su također upotrijebili vatreno oružje. Prema prvim informacijama, u događaju nitko nije ozlijeđen.

Policija traga za počiniteljima, a zasad nema više informacija o okolnostima događaja.

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