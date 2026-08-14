KBC Split objavio nove informacije o žrtvama požara

Od 14 hospitaliziranih pacijenata, deset ih je bilo u jedinicama intenzivnog liječenja, a sedam životno ugroženo i na respiratoru. Nakon stabilizacije, četvero pacijenata premješteno je u Zagreb - troje odraslih u KBC Sestre milosrdnice, a jedna maloljetna osoba u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici.