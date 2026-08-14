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PROMET

Uoči Velike Gospe gužve na autocestama: Kolone na A1 i A3, zbog požara zatvorena omiška obilaznica

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N1info
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14. kol. 2026. 16:25
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hak
HAK

Na hrvatskim autocestama i cestama u petak poslijepodne bilježe se velike gužve, a promet dodatno otežavaju požar na omiškom području i prometna nesreća kod Tisnog.

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Na autocesti A1 prema Zagrebu vozi se u kolonama uz povremena usporavanja na dionicama između čvorova Ogulin i naplate Lučko, Gospića i Otočca te Posedarja i tunela Čelinka. Najduža kolona u smjeru unutrašnjosti stvorila se kod tunela Grič, gdje je duga oko četiri kilometra.

Na naplatnoj postaji Lučko prema Zagrebu kolona je duga oko dva kilometra. U smjeru mora kolone na Demerju i Lučkom protežu se oko jedan kilometar.

Pojačan je promet i na autocesti A3. Od čvora Buzin do mosta Sava prema Lipovcu proteže se kolona duga čak osam kilometara, dok se od Lučkog prema zagrebačkom zapadu, u smjeru Bregane, vozi usporeno uz povremene zastoje.

Dio prometa prekinut zbog požara u Dalmaciji

Promet na obali i u unutrašnjosti dodatno otežavaju izvanredni događaji. Zbog požara je u potpunosti obustavljen promet Omiškom obilaznicom prema Makarskoj. Na Pelješcu, na dionici između Prizdrine i Potomja, promet se odvija naizmjence jednim prometnim trakom uz regulaciju policije.

Zbog prometne nesreće prekinut je i promet na državnoj cesti DC59 između Dubrave kod Tisna i Velima.

Iz Hrvatskog autokluba podsjećaju da je danas od 15 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi zabrana prometovanja za teretna vozila teža od 7,5 tona.

Ista zabrana vrijedit će i sutra, na blagdan Velike Gospe, od 14 do 23 sata, kao i u nedjelju od 12 do 23 sata. Zabrana se ne odnosi na autoceste i državnu cestu DC1.

Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode stanju na cestama te da održavaju dovoljan sigurnosni razmak.

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