Petak od 15
N1 specijal: Ekokatastrofa u Lici
Sutra od 15 sati na N1 televiziji pratite specijal posvećen situaciji s otpadom u Gospiću.
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Pratimo i izvanrednu sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću.
Rješava se pitanje otpada, očekuju se političari i vladajući i oporba. Sve to možete pratiti u našem programu.
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