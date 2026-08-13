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Petak od 15

N1 specijal: Ekokatastrofa u Lici

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N1 Info
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13. kol. 2026. 11:31
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N1 specijal: Ekokatastrofa u Lici
N1

Sutra od 15 sati na N1 televiziji pratite specijal posvećen situaciji s otpadom u Gospiću.

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Pratimo i izvanrednu sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću.

Rješava se pitanje otpada, očekuju se političari i vladajući i oporba. Sve to možete pratiti u našem programu.

Teme
gospić n1 specijal n1tv odbor za zaštitu okoliša otpad

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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