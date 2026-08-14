UHIĆENA DVOJICA
FOTO / Velika zapljena u Zagrebu: U garaži pronađeno 4,3 kg kokaina, oružje i tisuće tableta
Zagrebačka policija izvijestila je da je kazneno prijavila dvojicu muškaraca u dobi od 49 i 50 godina zbog sumnje u preprodaju droge, nakon što je u garaži na Trnju pronašla više od 4,3 kilograma kokaina te brojne druge droge, a obojica su predana pritvorskom nadzorniku.
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Policija sumnja da su 49-godišnjak i 50-godišnjak zajedno nabavljali veće količine kokaina, koji su skrivali, vagali i prepakiravali u garaži na području Trnja, nakon čega su ga preprodavali. U garaži je pronađeno 4,269 kilograma kokaina, a 50-godišnjak je policiji dragovoljno predao još 14,76 grama kokaina pakiranog u 14 vrećica.
Kod 49-godišnjaka policija je pronašla i druge vrste droge. U garaži je zaplijenjeno 1,79 kilograma konoplje, 390 grama smole konoplje i 90 tableta MDMA, kao i 3850 tableta zasad nepoznatog kemijskog sastava koje će biti poslane na vještačenje.
Uz drogu je pronađena i veća količina lijekova, među ostalim 1070 tableta Normabela, 308 tableta Subotexa, 30 tableta Praxitena i 520 tableta alprazolama, kao i 2,2 litre metadona u 220 bočica. Policija je pronašla i predmete za pakiranje droge te digitalne vage.
Policija sumnja da je 49-godišnjak osim droge nedozvoljeno trgovao i duhanom i cigaretama bez nadzornih markica Ministarstva financija. Kod njega je pronađeno 14 vrećica po 400 grama rezanog duhana i pet šteka cigareta, dok su pretragom garaže pronađena još 149 šteka cigareta i 166 vrećica rezanog duhana bez nadzornih markica.
U istoj garaži policija je pronašla i automatski pištolj s prigušivačem, pušku i pištolj kalibra 7,62 milimetara, cijev sa zatvaračem, plastični okvir za pušku, više stotina komada streljiva različitih kalibara i pripadajuće spremnike.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dvojica osumnjičenih predana su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
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