FOTO / Velika zapljena u Zagrebu: U garaži pronađeno 4,3 kg kokaina, oružje i tisuće tableta

Policija sumnja da su 49-godišnjak i 50-godišnjak zajedno nabavljali veće količine kokaina, koji su skrivali, vagali i prepakiravali u garaži na području Trnja, nakon čega su ga preprodavali. U garaži je pronađeno 4,269 kilograma kokaina, a 50-godišnjak je policiji dragovoljno predao još 14,76 grama kokaina pakiranog u 14 vrećica.