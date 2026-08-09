PEDOFILIJA NA MORU
Dva nova slučaja u Istri: Muškarci mobitelima snimali nagu djecu, razotkrili ih građani
Dvojica stranih državljana, 58-godišnji Švicarac i 30-godišnji Rus, osumnjičena su da su u dva odvojena slučaja u turističkim objektima u Istri mobitelima snimala nagu djecu, izvijestila je u nedjelju istarska policija.
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Prvi slučaj dogodio se u četvrtak, 6. kolovoza, oko 21,10 sati kada su gosti turističkog objekta na području Istre zatekli 58-godišnjeg Švicarca kako mobitelom kriomice snima nagu djecu.
Muškarac je pokušao pobjeći, pri čemu je pao i lakše se ozlijedio. Policija ga je uhitila, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja u petak je navečer, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
Drugi slučaj zabilježen je u petak oko 18 sati. Djelatnik zaštitarske tvrtke u istarskom turističkom objektu zatekao je 30-godišnjeg Rusa kako mobitelom kod bazena snima nagu djecu te ga je zadržao do dolaska policije.
Zovite policiju ako uočite sumnjive snimatelje
I kod njega je u istrazi pronađen materijal inkriminirajućeg sadržaja, a sinoć je, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu.
Istarska je policija istaknula da takvi slučajevi pokazuju sve veću osviještenost javnosti o problemu snimanja djece te da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje i pravodobno reagiraju.
Roditelje su pozvali da vode računa o djeci na plažama te da, uoče li osobu koja ih sumnjivo snima, o tome odmah obavijeste policiju na broj 192.
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