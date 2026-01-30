u šibeniku
Istražni zatvor 38-godišnjaku: Osumnjičen za skupljanje i distribuciju dječje pornografije
Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku pokrenulo je istragu protiv 38-godišnjeg muškarca zbog sumnje u iskorištavanje djece za pornografiju, a sudac istrage odredio mu je istražni zatvor, izvijestilo je u petak tužiteljstvo.
Oglas
Muškarac je prethodno ispitan u prostorijama tužiteljstva zbog sumnje da je od početka 2023. do kraja 2025. godine pribavljao i na svom računalu posjedovao videozapise i fotografije s dječjom pornografijom.
Također, sumnja se da je taj materijal distribuirao nepoznatim osobama putem internetskih stranica.
Općinsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage određivanje istražnog zatvora za osumnjičenog zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku.
Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva te osumnjičeniku odredio istražni zatvor.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas