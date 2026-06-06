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Murvica

Dvije osobe smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći kod Zadra

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Hina
|
06. lip. 2026. 17:22
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puz
PU zagrebačka

Dvije osobe smrtno su stradale u prometnoj nesreći u kojoj su u subotu popodne sudjelovali motocikl i osobni automobil na državnoj cesti DC-08 na ulazu u naselje Murvicu, izvijestila je Policijska uprava zadarska.

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Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 15,29 sati. 

"U nesreći su smrtno stradale dvije osobe, a policija na mjestu događaja provodi očevid dok se promet odvija obilaznim pravcima", priopćila je glasnogovornica zadarske policije.

Teme
obilazni pravci policijski očevid prometna nesreća smrtne žrtve zadar

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