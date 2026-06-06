Murvica
Dvije osobe smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći kod Zadra
Hina
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06. lip. 2026. 17:22
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Dvije osobe smrtno su stradale u prometnoj nesreći u kojoj su u subotu popodne sudjelovali motocikl i osobni automobil na državnoj cesti DC-08 na ulazu u naselje Murvicu, izvijestila je Policijska uprava zadarska.
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Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 15,29 sati.
"U nesreći su smrtno stradale dvije osobe, a policija na mjestu događaja provodi očevid dok se promet odvija obilaznim pravcima", priopćila je glasnogovornica zadarske policije.
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