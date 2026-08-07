poziv na stvaranje novog bloka
Zalužni upozorava NATO: Rusija je pronašla protumjere za gotovo svako oružje
Bivši vrhovni zapovjednik Valerij Zalužni izjavio je da NATO mora iz temelja preispitati način na koji vodi ratove, ustvrdivši da je Rusija već pronašla načine za suprotstavljanje gotovo svakom važnijem zapadnom oružju koje koristi Ukrajina.
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Obraćajući se novinarima u Kijevu u srijedu, ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu pokušao je pojasniti kontroverzne izjave koje je dao ranije ovog tjedna, kada je sugerirao da Ukrajina „nikada“ neće pristupiti Savezu.
Zalužni je inzistirao na tome da i dalje snažno podupire NATO, podsjetivši da se još 2019. zalagao za prelazak Oružanih snaga Ukrajine na NATO-ove standarde, unatoč tome što se suočavao sa žestokim kritikama.
Međutim, rekao je da je ruska invazija punog opsega razotkrila nedostatke Saveza.
„Znanstveni i tehnološki napredak ide dalje. Ukrajina je 2026. koristila praktički sve vrste oružja – osim projektila Tomahawk, nuklearnog oružja, nosača zrakoplova i F-35 koji su u službi NATO-a“, rekao je Zalužni.
"Rusija je pronašla protumjere za sve"
„Resurs je iscrpljen. Rusija je pronašla protumjere za sve to.“
Ustvrdio je da je rat transformirao ukrajinsku vojsku izvan okvira trenutačne doktrine Saveza, zbog čega je NATO prisiljen na modernizaciju.
„Oružane snage Ukrajine dosegnule su potpuno drukčiju razinu. NATO nema drugog izbora nego prijeći na potpuno nove standarde“, rekao je.
„Tek tada će NATO biti spreman za pristupanje Ukrajine.“
Zalužni je također ponovio svoj poziv na stvaranje „potpuno novog sigurnosnog bloka“, vjerojatno usredotočenog na Europu, kako bi se odgovorilo na zahtjeve modernog ratovanja.
Njegovi komentari uslijedili su nakon vala kritika izazvanog izjavama od 3. kolovoza, kada je rekao da Ukrajina „nikada neće pristupiti“ NATO-u jer se vojni standardi Saveza temelje na doktrinama koje datiraju još iz Drugog svjetskog rata, prenosi Kyiv Post.
Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova naknadno je priopćilo da su te izjave izvučene iz konteksta te naglasilo da cilj Kijeva o pristupanju NATO-u ostaje nepromijenjen.
Zalužni, koji je bio vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga od 2021. do 2024. godine, sve se češće spominje kao mogući predsjednički kandidat. Prema pisanju Ukrajinske pravde, nedavno je predsjedniku Volodimiru Zelenskom rekao da će se kandidirati ako izbori budu održani ove jeseni.
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