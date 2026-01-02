Oglas

tragedija u skoplju

Dvogodišnjaka pogodio zalutali metak dok je s majkom gledao novogodišnji vatromet

author author
N1 Info , Hina
|
02. sij. 2026. 11:55
makedonska policija
ROBERT ATANASOVSKI / AFP, ilustracija

Dvogodišnje dijete koje je bilo teško ozlijeđeno iz vatrenog oružja u novogodišnjoj noći umrlo je u petak u bolnici u Skoplju, objavile su tamošnje vlasti.

Oglas

Informaciju o smrti djeteta potvrdilo je Osnovno javno tužiteljstvo u Skoplju.

Liječnici su u četvrtak, objavljujući broj ozlijeđenih tijekom novogodišnje noći, ocijenili kao veoma težak slučaj dvogodišnjeg djeteta koje je primljeno na intenzivnu njegu s prostrijelnom ranom na glavi od vatrenog oružja.

Prema prvim informacijama, pogodio ga je vjerojatno zalutali metak dok je u Skoplju s majkom gledao vatromet.

Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije Pance Toškovski je u četvrtak rekao da je događaj pod istragom i da postoji više teorija o tome kako se incident dogodio.

"U pitanju je metalni fragment, ali u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći kako je točno do ozljede došlo. Postoji nekoliko teorija o događaju i kada se utvrde uzroci, javnost će biti obaviještena", rekao je u četvrtak Toškovski.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
skoplje zalutali metak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ