tragedija u skoplju
Dvogodišnjaka pogodio zalutali metak dok je s majkom gledao novogodišnji vatromet
Dvogodišnje dijete koje je bilo teško ozlijeđeno iz vatrenog oružja u novogodišnjoj noći umrlo je u petak u bolnici u Skoplju, objavile su tamošnje vlasti.
Oglas
Informaciju o smrti djeteta potvrdilo je Osnovno javno tužiteljstvo u Skoplju.
Liječnici su u četvrtak, objavljujući broj ozlijeđenih tijekom novogodišnje noći, ocijenili kao veoma težak slučaj dvogodišnjeg djeteta koje je primljeno na intenzivnu njegu s prostrijelnom ranom na glavi od vatrenog oružja.
Prema prvim informacijama, pogodio ga je vjerojatno zalutali metak dok je u Skoplju s majkom gledao vatromet.
Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije Pance Toškovski je u četvrtak rekao da je događaj pod istragom i da postoji više teorija o tome kako se incident dogodio.
"U pitanju je metalni fragment, ali u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći kako je točno do ozljede došlo. Postoji nekoliko teorija o događaju i kada se utvrde uzroci, javnost će biti obaviještena", rekao je u četvrtak Toškovski.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas