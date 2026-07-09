Žena u Slavonskom Brodu nudila novac za likvidaciju člana obitelji

Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

U Slavonskom Brodu pokrenuta je istraga protiv 54-godišnje žene koju se sumnjiči da je za novac tražila od druge osobe da ubije člana svoje obitelji.

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Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu otvorilo je istragu protiv 54-godišnje hrvatske državljanke zbog sumnje da je poticala na teško ubojstvo.

Prema priopćenju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, osumnjičenica je od druge osobe navodno tražila da za određenu novčanu naknadu usmrti bliskog člana njezine obitelji.

Osumnjičena da je nudila novac za ubojstvo člana obitelji

Prema navodima tužiteljstva, osumnjičena je krajem lipnja 2026. godine u Slavonskom Brodu, vođena koristoljubljem, od druge osobe zatražila da ubije 57-godišnjeg člana svoje obitelji. Za počinjenje tog kaznenog djela, kako se sumnja, ponudila je novčanu nagradu.

Također se sumnja da je osobi kojoj se obratila dala informacije i upute koje bi joj mogle olakšati izvršenje kaznenog djela, ali i pomoći u njegovu prikrivanju.

Nakon ispitivanja u prostorijamadržavnog odvjetništva, protiv 54-godišnjakinje doneseno je rješenje o provođenju istrage. Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva sudac istrage odredio joj je istražni zatvor.

Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali i zbog mogućnosti da bi osumnjičena boravkom na slobodi mogla ponoviti kazneno djelo.