Jeziv plan: Maloljetni ubojica iz Šestina i skupina preko aplikacije planirali još dvije likvidacije

Pretragom prostorija i automobila kojima se koristi 36-godišnjak pronađena su dva mobitela s porukama razmijenjenima s ostalim osumnjičenima, kao i novac za koji policija sumnja da potječe od počinjenja kaznenih djela. Policija je izvijestila i da je riječ o muškarcu protiv kojega je i ranijih godina više puta postupala te ga kazneno prijavljivala.