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Rješenje za ugodno ljeto

Prirodni trik protiv komaraca: Dovoljna je čaša vode i nekoliko kapi ovog sastojka

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N1 BiH
|
07. srp. 2026. 19:16
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Pixabay/ilustracija

Zaboravite na otrovne sprejeve i skupe repelente protiv komaraca. Ovaj jednostavan, prirodan i jeftin trik odmah će otjerati dosadne insekte iz vašeg doma.

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Ima li išta ljepše od opuštenih ljetnih večeri u dobrom društvu? No ugodno druženje lako mogu pokvariti komarci svojim dosadnim zujanjem i neugodnim ubodima. Srećom, postoji prirodan i učinkovit način da ih otjerate.

Komarci ne podnose određene mirise, zbog čega ih mnogi pokušavaju odbiti sadnjom biljaka poput matičnjaka, lavande, mačje metvice, bosiljka, mente ili kadulje. Ako nemate vrt ili želite dodatnu zaštitu, možete posegnuti za eteričnim uljima.

Prirodna mješavina protiv komaraca

Ova prirodna mješavina eteričnih ulja ugodno miriše, a istodobno odbija komarce, pa ćete moći uživati u ljetnim večerima bez dosadnih insekata, piše Metropolitan.

Priprema:

Pripremite čašu ili staklenku zapremine oko 300 ml i ulijte 250 ml vode.

Zatim dodajte:

  • 5 kapi eteričnog ulja limuna
  • 5 kapi eteričnog ulja eukaliptusa
  • 10 kapi eteričnog ulja citronele

Lagano promiješajte i stavite staklenku na prozorsku dasku, pokraj vrata ili na mjesto gdje najčešće boravite na otvorenom.

Limun će mješavini dati svjež, ljetni miris. Eterično ulje eukaliptusa poznato je po snažnom repelentnom djelovanju, dok je citronela jedan od najčešćih sastojaka prirodnih sredstava za odbijanje komaraca.

Možete pripremiti nekoliko ovakvih staklenki i rasporediti ih po prostoriji ili terasi kako biste postigli još bolju zaštitu. Tako ćete moći uživati u svježem zraku bez uboda i neugodnog svrbeža.

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eterična ulja komarci

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