NOVA ODLUKA KAZNENOG SUDA
Filipu Zavadlavu sud smanjio kaznu zatvora
Visoki kazneni sud djelomično je prihvatio žalbu Filipa Zavadlava prethodno osuđenog na 40 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva u središtu Splita te preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda o kazni dodijelivši mu 35 godina zatvora.
Kako se navodi na stranicama suda, prvostupanjsku jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina Visoki kazneni sud je preinačio i osudio ga na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 35 godina, a u kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem je od 2020 godine.
Osuđen je jer je 11. siječnja 2020. godine hodajući gradom s automatskom puškom ispalio veći broj hitaca prema Jurici Torlaku i Marinu Bobanu koji su bili na motociklu. Jedan je na mjestu preminuo, a drugi kasnije u bolnici.
Naoružan je nastavio hodati gradom, a kada je na motociklu naišao Marin Ožić Paić prema njemu je ispalio veći broj hitaca i usmrtio ga. Nakon toga se udaljio i u kontejner odbacio pušku te se nedugo nakon toga predao policiji.
Visoki kazneni sud među ostalim smatra da su pojedinačne kazne od 15 godina za svako ubojstvo kao i jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora od 40 godina neodgovarajuće odmjerene.
S obzirom na ukupnost utvrđenih otegotnih i olakotnih okolnosti, izmijenjenu pravnu kvalifikaciju, a posebno životnu dob optuženika, prijašnju neosuđivanost i značajke psihičkog stanja optuženika, te sa time povezanih karakteristika ličnosti, drugostupanjski sud ocjenjuje da će se specijalna i generalna prevencija ostvariti i nižim pojedinačnim kaznama zatvora i nižom jedinstvenom kaznom dugotrajnog zatvora, navodi se u sudu.
"Preinačenom se jedinstvenom kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju 35 godina može ostvariti svrha kažnjavanja uključujući i jasnu društvenu osudu zbog počinjenih kaznenih djela. Ovakvom kaznom će se utjecati na optuženika da ubuduće ne čini kaznena djela te mu omogućiti ponovno uključivanje u društvo uz promjenu u ponašanju i socijalizaciju. Utjecati će se i na sve ostale da ne čine kaznena djela, kao i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja", piše među ostalim u presudi.
S obzirom da je riječ o kazni dugotrajnog zatvora protiv drugostupanjske presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske dopuštena je žalba o kojoj u trećem stupnju odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.
