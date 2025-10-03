Filipu Zavadlavu sud smanjio kaznu zatvora

"Preinačenom se jedinstvenom kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju 35 godina može ostvariti svrha kažnjavanja uključujući i jasnu društvenu osudu zbog počinjenih kaznenih djela. Ovakvom kaznom će se utjecati na optuženika da ubuduće ne čini kaznena djela te mu omogućiti ponovno uključivanje u društvo uz promjenu u ponašanju i socijalizaciju. Utjecati će se i na sve ostale da ne čine kaznena djela, kao i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja", piše među ostalim u presudi.