FOTO / Drama kod Kostajnice: Prevrnuo se čamac s migrantima, jedna osoba preminula

N1 Info , Hina
23. velj. 2026. 08:49
11:12
23.02.2026., Hrvatska Kostajnica - Tijekom noci na rijeci Uni doslo je do prevrtanja camca u kojem se nalazilo nekoliko osoba. Dok su tri osobe izvucene iz rijeke Une, jedna je osoba smrtno stradala. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Policija je u ponedjeljak rano ujutro na području Hrvatske Kostajnice uhitila državljanina Bosne i Hercegovine, osumnjičivši ga za krijumčarenje ljudi nakon što se u Uni prevrnuo čamac s više osoba, izvijestila je sisačko-moslavačka policija, navodeći da se nastavlja potraga za nestalim osobama.

Osumnjičeni strani državljanin pod nadzorom je policijskih službenika koji su ga pronašli u sklopu nadzora državne granice u mjestu Rosulje.

Policajci su oko 4,45 sati začuli pozive u pomoć iz rijeke, nakon čega je utvrđeno da je došlo do prevrtanja plovila u kojem se nalazilo više osoba.

Josip Mikacic/PIXSELL

Na mjesto događaja upućene su hitne službe koje su, kako doznajemo iz policije, dosad iz rijeke izvukle dvije žive osobe, a za jednu od njih potvrđeno je da se radi o kineskom državljaninu, te beživotno tijelo nepoznatog muškarca.

Potraga za ostalim nestalim osobama se nastavlja, a u njoj sudjeluju policijski službenici i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Teren se pretražuje uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica, navode iz policije.

U čamcu je po pisanju medija bilo sedam do osam osoba a navodno je riječ o kineskim migrantima.

Josip Mikacic/PIXSELL

