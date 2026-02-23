Traje potraga
FOTO / Drama kod Kostajnice: Prevrnuo se čamac s migrantima, jedna osoba preminula
Policija je u ponedjeljak rano ujutro na području Hrvatske Kostajnice uhitila državljanina Bosne i Hercegovine, osumnjičivši ga za krijumčarenje ljudi nakon što se u Uni prevrnuo čamac s više osoba, izvijestila je sisačko-moslavačka policija, navodeći da se nastavlja potraga za nestalim osobama.
Osumnjičeni strani državljanin pod nadzorom je policijskih službenika koji su ga pronašli u sklopu nadzora državne granice u mjestu Rosulje.
Policajci su oko 4,45 sati začuli pozive u pomoć iz rijeke, nakon čega je utvrđeno da je došlo do prevrtanja plovila u kojem se nalazilo više osoba.
Na mjesto događaja upućene su hitne službe koje su, kako doznajemo iz policije, dosad iz rijeke izvukle dvije žive osobe, a za jednu od njih potvrđeno je da se radi o kineskom državljaninu, te beživotno tijelo nepoznatog muškarca.
Potraga za ostalim nestalim osobama se nastavlja, a u njoj sudjeluju policijski službenici i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).
Teren se pretražuje uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica, navode iz policije.
U čamcu je po pisanju medija bilo sedam do osam osoba a navodno je riječ o kineskim migrantima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
