Sanda Puljiz Vidović
Psihologinja uputila apel: Jako je važno kako se ponašamo i izražavamo prema onima koji su drugačiji
Psihologinja Sanda Puljiz Vidović bila je gošća N1 Studija uživo kod Hanan Nanić, gdje su razgovarale o napadu u zagrebačkoj školi u kojem su ozlijeđeni učenik i djelatnica. Na početku razgovora izrazila je tugu, potresenost i uznemirenost zbog ovog događaja.
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Govoreći o tome što ovakav događaj govori o izloženosti djece nasilju, istaknula je da djeca i mladi često snažnije izražavaju ono što vide u društvu oko sebe.
"Mogu reći da puno razmišljam i gledam što se događa. Djeca i mladi možda ekspresivnije izražavaju ono što se u društvu događa, a u našem društvu ima puno nasilja. Svi smo izloženi nasilju, samo što su neki ranjiviji.
Djeca i mladi više upijaju i više uče. Uče modele ponašanja od nas odraslih i ako vide da nasilje prolazi, da nepošteno ponašanje prolazi i da nitko ne reagira, i oni će se sve više početi tako ponašati. Ne samo u Hrvatskoj nego i u velikom dijelu svijeta svjedočimo tome da nasilje na neki način bude i nagrađeno, ako već nije sankcionirano", rekla je.
Na pitanje kako bi roditelji trebali razgovarati s djecom nakon ovog incidenta, a posebno s onima koja su mu svjedočila, naglasila je da razgovor ne podrazumijeva samo govor odraslih, nego prije svega slušanje djece.
"Razgovor s djecom znači i slušati djecu, a ne samo pričati, čemu su odrasli skloni. To je dužnost roditelja, ali mislim da je to dužnost i svih nas odraslih. Isto tako, mislim da je dužnost svih, a posebno odraslih, reagirati ako primijetimo slučajeve nasilja", kazala je.
Dodala je da djeci treba omogućiti da slobodno izraze svoje osjećaje.
"Mislim da je važno pustiti djecu da izraze kako se osjećaju, da smiju biti uplašena, ljuta ili ravnodušna. Djeca različito reagiraju. Važno je i da im sami kažemo kako se mi osjećamo, a važno je i kako mediji izvještavaju o ovakvim događajima", istaknula je.
Osvrnula se i na moguće znakove upozorenja koji bi mogli upućivati na to da dijete prolazi kroz ozbiljne probleme koje odrasli ne prepoznaju.
"To nije tako jednostavno. Pokazatelji mogu biti različiti. Dijete odmalena može pokazivati nasilno ponašanje – to je jedan način, a drugi je da se povlači u sebe. Na različite načine možemo pokazivati tegobe. Međutim, agresivno ponašanje obično se vidi i ranije, ali teško je prepoznati tko će od onih koji su agresivni počiniti ovakav čin", objasnila je.
Na kraju je upozorila i na odnos društva prema ljudima koje doživljavamo kao drugačije, ističući odgovornost odraslih za obrasce ponašanja koje prenose djeci.
"Ono na što bih apelirala jest da se u našem društvu olako govori o onima koji su drugačiji. Mislim da je jako važno kako se mi kao odrasli ponašamo i kako se izražavamo prema onima koji su drugačiji jer je zapravo tu početak nasilnih činova", zaključila je.
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