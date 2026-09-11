Psihologinja uputila apel: Jako je važno kako se ponašamo i izražavamo prema onima koji su drugačiji

Djeca i mladi više upijaju i više uče. Uče modele ponašanja od nas odraslih i ako vide da nasilje prolazi, da nepošteno ponašanje prolazi i da nitko ne reagira, i oni će se sve više početi tako ponašati. Ne samo u Hrvatskoj nego i u velikom dijelu svijeta svjedočimo tome da nasilje na neki način bude i nagrađeno, ako već nije sankcionirano", rekla je.