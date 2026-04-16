STVARAJU SE GUŽVE
FOTO / Prekinut promet na "Bolonji": Sudarila se četiri vozila, dvije osobe ozlijeđene
16. tra. 2026. 18:59
Na Aleji grada Bologne u četvrtak u 17:20 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.
Jednog ozlijeđenog su prevezli u KBC Zagreb, a drugog u KBC Sestre milosrdnice.
Kako pišu 24 sata, došlo je do sudara četiri vozila. Na tom dijelu je obustavljen promet, a stvaraju se velike gužve.
"Zbog sudara drugih sudionika prometa na Aleji Bolonje, linije 172 i 176 u oba smjera prometuju otežano uz kašnjenja", izvijestio je ZET na svojim službenim stranicama.
