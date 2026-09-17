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U GAJNICAMA

FOTO / S 2,12 promila autom probio ogradu igrališta dok su djeca igrala, sada je uhićen

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N1info
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17. ruj. 2026. 15:55
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Davor Puklavec/PIXSELL

Vozač koji je u srijedu navečer u Gajnicama s 2,12 promila alkohola automobilom probio ogradu nogometnog igrališta i ozlijedio pješaka, u četvrtak je nakon izlaska iz bolnice uhićen zbog sumnje na obijesnu vožnju.

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Zagrebačka policija priopćila je da je 31-godišnjak u srijedu oko 20 sati upravljao Kiom Ceed zagrebačkih registarskih oznaka Ulicom Sigetje u smjeru istoka.

Dolaskom do raskrižja s Ulicom Medpotoki nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. U raskrižju je nastavio ravno, nakon čega je sletio s kolnika na meki teren i udario u rubni kamen.

Vozilo je potom, nastavljajući nekontrolirano kretanje, prešlo preko mekog terena i nogostupa te udarilo u zaštitnu ogradu nogometnog kluba.

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Davor Puklavec/PIXSELL
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Davor Puklavec/PIXSELL

Automobil je probio ogradu i prošao kroz nju, nakon čega je naletio na 42-godišnjeg pješaka. On se u tom trenutku nalazio unutar prostora kluba, između vanjske zaštitne ograde i betonskog zaštitnog zida nogometnog terena.

Na terenu je tada bilo više djece jer je u tijeku bila utakmica. U događaju su lakše ozlijeđeni 42-godišnji pješak i 31-godišnji vozač.

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Davor Puklavec/PIXSELL

Vozač je nakon nesreće prevezen u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Nakon što je danas, 17. rujna, otpušten iz bolnice, policija ga je uhitila.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja bit će, uz kaznenu prijavu, u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu.

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