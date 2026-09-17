Grenland i Antarktik izgubili 11,3 bilijuna tona leda: Sateliti otkrili što se događa

Kada se govori o nestajanju leda na Grenlandu i Antarktiku, najčešće se pomisli na njegovo topljenje zbog sve viših temperatura zraka. No, najduži dosad sastavljeni niz satelitskih podataka pokazuje da je ključni uzrok drukčiji. Najveći dio leda ne nestaje topljenjem na površini, nego zato što se ledenjaci sve brže pomiču prema oceanu.