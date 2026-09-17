Analizirali hranu i vodu u Lici i Zadarskoj županiji: Državni inspektorat objavio rezultate

Unsplash/Ilustracija

Državni inspektorat, poljoprivredna i sanitarna inspekcija, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa Gospić, provele su ciljano i izvanredno uzorkovanje hrane i vode na području Ličko-senjske i Zadarske županije, a koji su analizirani u službenim laboratorijima Republike Hrvatske.

Podijeli

Oglas

Od 31. kolovoza do 11. rujna 2026. godine poljoprivredna inspekcija uzorkovala je krumpir, šljivu, rajčicu, kupus, tritikalu i jara zob na devet (9) obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Gospića (3), Perušića (1), Mušaluka (1), Otočca (3) i Ličkog Lešća (1).

Hrana je uzorkovana na teške metale: olovo, kadmij i nikal (u svrhu utvrđivanja sukladnosti s Uredbom 2023/915), bakar, cink, antimon i arsen (u svrhu monitoringa/praćenja) te PFAS-e (u skladu s Preporukom Komisije (EU) 2022/1431 оd 24. kolovoza 2022. o praćenju perfluoroalkilnih tvari u hrani).

Svi uzeti uzorci su sukladni te nisu utvrđene nesukladnosti na navedene parametre.

Nadalje, sanitarna inspekcija je u istom razdoblju na analizu uzela sedam (7) uzoraka hrane u prodaji: na tržnici Dolac u Zagrebu (krumpir) te na Gradskoj tržnici Gospić (krumpir, luk, tikvica, krastavac). Svih sedam (7) ispitanih uzoraka hrane su sukladni te nisu utvrđene nesukladnosti na navedene parametre.

Osim toga sanitarna inspekcija je u istom razdoblju uzela i četiri (4) uzorka vode na izvorištima punionica flaširane vode na području Ličko-senjske i Zadarske županije.

Svi uzeti uzorci sukladni su u pogledu parametra PFAS i parametara teški metali.

U jednom uzorku vode se kontaminacija povezuje s uzrokom iz neposrednog okruženja oko izvora ili je moguće posljedica neodržavanja sustava, a što se utvrđuje daljnjim inspekcijskim nadzorom.