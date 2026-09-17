MOGUĆE CARINE
Amerika zadaje razoran udarac Rusiji: Trump dobiva široke ovlasti
Američki Zastupnički dom usvojio je opsežan paket sankcija protiv Rusije koji predsjedniku Donaldu Trumpu daje mogućnost uvođenja carina do 100 posto zemljama koje nastavljaju kupovati rusku naftu i plin.
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Mjera je usmjerena ne samo na Rusiju, nego i na najveće strane kupce njezinih energenata. Trumpu bi omogućila uvođenje carina od čak 100 posto na robu iz zemalja koje nastavljaju kupovati rusku naftu i plin.
Među zemljama koje bi mogle biti pogođene posebno se ističu najveći kupci ruskih energenata, uključujući Kinu i Indiju. Kina prema podacima iznesenima tijekom rasprave čini 51 posto ruskih prihoda od fosilnih goriva.
Zakon nosi ime pokojnog republikanskog senatora Lindseyja Grahama, koji je mjesecima zagovarao snažnije sankcije Moskvi. U Zastupničkom domu zakon je predložio republikanski zastupnik Michael McCaul.
Dodatno povećavanje pritiska na Putina prije zime
McCaul je poručio da je donošenje zakona prije zime važno kako bi se dodatno povećao pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina uoči mogućih ruskih napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu.
Trumpova administracija ranije je pritiskala republikansko vodstvo u Zastupničkom domu da se zakon progura, navode izvori upoznati s tim pitanjem.
Zakonom se, osim mogućih carina na zemlje koje kupuju ruske energente, predviđa i širenje sankcija na rusko vojno vodstvo, financijski i energetski sektor te brodove koji sudjeluju u zaobilaženju postojećih sankcija. Mjera također pooštrava kontrolu izvoza robe koju bi Rusija mogla koristiti za proizvodnju oružja.
"Udarit ćemo Kinu i Indiju zbog pomoganja Putinovu ratnom stroju"
Među ključnim zagovornicima zakona bio je i demokratski senator Richard Blumenthal, koji je poručio da nove sankcije trebaju zadati udar zemljama koje kupnjom ruskih energenata pune prihode kojima Moskva financira rat.
"Udarit ćemo Kinu i Indiju zbog pomaganja Putinovu ratnom stroju", rekao je Blumenthal, prenosi AP.
Kremlj: Potezi SAD-a su neprijateljski
Iz Kremlja su na usvajanje zakona reagirali upozorenjem da bi nove američke sankcije mogle dodatno otežati pregovore o miru u Ukrajini.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva prati razvoj događaja te američke poteze opisao kao "neprijateljske".
"Svaka nova sankcija, naravno, može dodatno zakomplicirati napore za postizanje mirovnog sporazuma", rekao je Peskov.
Zakon je ranije prošao Senat, a njegovo konačno usvajanje u Zastupničkom domu znači da sada čeka Trumpov potpis.
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