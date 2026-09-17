DANIEL JELLINEK
Uhićen mađarski milijarder povezan s Orbanovim zetom: Ima značajnu imovinu i u Hrvatskoj
Mađarski milijarder Daniel Jellinek, bivši poslovni partner Istvana Tiborcza, zeta Viktora Orbána, priveden je u sklopu velike korupcijske istrage povezane s državnim autobusnim prijevoznikom Volánbusz.
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Središnje glavno istražno tužiteljstvo (KNYF) priopćilo je da je gotovo 40 službenika sudjelovalo u koordiniranim pretragama i zapljenama. Četiri osobe ispitane su kao osumnjičenici, a tri su privedene zbog sumnje na podmićivanje povezano s prijevozom putnika i nabavom autobusa, u poslovima vrijednima milijarde forinti. Tužitelji nisu objavili imena, no mađarski mediji među osumnjičenima navode Daniela Jellineka i bivšeg čelnika Mađarske nacionalne agencije za upravljanje državnom imovinom Norberta Sziveka.
Jelinekova Indotek Grupa odbacuje krivnju
Istraga se preklapa s policijskim postupkom protiv osam bivših rukovoditelja osumnjičenih za zlouporabu povjerenja i pranje novca. Sporne transakcije između 2015. i 2018. navodno su državnim prijevozničkim tvrtkama Volán prouzročile štetu od oko 10 milijardi forinti, a istražuje se i kupnja 608 rabljenih autobusa po navodno prenapuhanim cijenama.
Jellinekova Indotek Grupa odbacuje bilo kakvu krivnju. Tvrde da se milijarder dobrovoljno odazvao ispitivanju i surađuje s istražiteljima, javljaju mađarski mediji.
"Naš je čvrst stav da Dániel Jellinek nije počinio nikakvo kazneno djelo povezano s ovim slučajem", poručili su iz kompanije.
Jellinekovo bogatstvo procjenjuje se na oko 355 milijardi forinti, što ga svrstava na sedmo mjesto među najbogatijim Mađarima. Njegova Indotek Grupa jedna je od najvećih nekretninskih grupacija u zemlji, a Jellinek je poslovno surađivao i s Orbánovim zetom Istvanom Tiborczem.
Poslovi i u Hrvatskoj
Jellinek ima poslovne interese i u Hrvatskoj. Njegova Indotek Grupa preko Dalmatie Grupe upravljala je portfeljem koji obuhvaća pet hotela, resort, kamp i marinu, a kompanija ima i regionalni ured u Hrvatskoj.
Indotek se u Hrvatskoj našao u središtu pozornosti i 2022. godine, kada je pokušao preuzeti udio ruske Sberbanke u Fortenovi. Taj posao na kraju nije realiziran.
Jellinek je već dvaput osuđivan. Godine 2022. osuđen je kao pomagač u slučaju proračunske prijevare povezane s propalim geotermalnim projektom Zsana, a početkom 2025. priznao je krivnju u zasebnom slučaju povezanom s fiktivnim računima i poreznom štetom od 105 milijuna forinti. Izrečena mu je novčana kazna od 250 milijuna forinti.
Mađarski premijer Peter Magyar reagirao je na Jellinekovo privođenje poručivši da pravosudni sustav "funkcionira". Jellinekovo ime ranije se pojavljivalo i u političkim optužbama vezanima uz prodaju Magyarova stana u Budimpešti. Oporbeni čelnik László Toroczkai tvrdi da je nekretnina prodana tvrtki povezanoj s Jellinekovim suradnikom po cijeni višoj od tržišne, što Magyar odlučno odbacuje.
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