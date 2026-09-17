Uhićen mađarski milijarder povezan s Orbanovim zetom: Ima značajnu imovinu i u Hrvatskoj

Središnje glavno istražno tužiteljstvo (KNYF) priopćilo je da je gotovo 40 službenika sudjelovalo u koordiniranim pretragama i zapljenama. Četiri osobe ispitane su kao osumnjičenici, a tri su privedene zbog sumnje na podmićivanje povezano s prijevozom putnika i nabavom autobusa, u poslovima vrijednima milijarde forinti. Tužitelji nisu objavili imena, no mađarski mediji među osumnjičenima navode Daniela Jellineka i bivšeg čelnika Mađarske nacionalne agencije za upravljanje državnom imovinom Norberta Sziveka.